Elämää voi hallita ottamalla se omiin käsiin

Jaana Savolainen

kevättalven aurinko paistaa matalalta mutta joka päivä kirkkaammin, täyttyy Facebook toiveikkaista kuvista ja päivityksistä, joissa aurinko kurkottelee horisontissa. Yhtäkkiä monilla on enemmän voimaa, tahtoa ja halua toteuttaa kaikkea sitä, mikä jäi räntäsateen täplittämässä pimeydessä hoitamatta. Minä voin! Minä pystyn! Minä jaksan taas!Sosiaalisen median kuvat ja tekstit henkivät syvää kiitollisuutta valosta ja orastavasta elämän jatkumisesta, eikä se voi olla vaikuttamatta myös päivityksiä selailevan olotilaan.On­han tässä taas taisteltu pitkä pimeä taival, ja iltaisin kotiin palatessa on jo sen verran valoisaa, että erottaa avaimenreiän ilman taskulamppua.kirjoitti kiinnostavasti kolumnissaan (HS 20.1.) kuinka kiitollisuus voitelee aivoja. Hän nosti esiin myös lukemansa ajatuksen siitä, että kiitollisuudesta voisi pitää päiväkirjaa, koska sen ajatteleminen on niin tärkeää ja tekee ihmiselle hyvää.Minäkin olen kokeillut tuota metodia. Kaveri innosti alkusyksystä haasteeseen: kirjoitetaan molemmat joka päivä muistiin kolme asiaa, joista on sinä päivänä kiitollinen, ja puhutaan niistä, kun seuraavan kerran nähdään.Minulta alkuun pääseminen kesti muutaman päivän. Muut päälle kaa­tuvat asiat veivät aikaa kiitollisuudelta. Mutta kun aloitin, kolmesta päi­vittäisestä kiitollisuudenaiheesta muodostui mielenkiintoinen testi.ajatellut, että tekemäni kiitollisuushuomiot olisivat joka päivä ainakin osittain eri asioita.Mutta eivät ne olleet. Listasta tuli lyhyt, koska olin joka päivä kaikista eniten kiitollinen tasan kolmesta samasta asiasta.Yritin haastaa mielikuvitustani, mutta se tuntui fuskaamiselta.Oli pakko jo kyseenalaistaa oma elämä. Onko se liian kapea vai liian ankea? Eikö olisi aihetta suurempaan kiitollisuuteen?Sitten välähti. Tajusin lukevani listaa elämäni kulmakivistä, joille on kannattanut rakentaa ja joita täytyy joka päivä vaalia. Pidän kiitollisuuteni omana tietonani, mutta on helppo arvata, että aiheet siihen löytyvät läheltä.Mitä sitten täytyisi tehdä asioille, jotka jäävät tämän ulkopuolelle? Täytyykö niistä pyrkiä eroon?Ei tietenkään pidä, koska se ei ole edes mahdollista. Mahdollista on vain muuttaa suhtautumistaan.Tässä kuvaan astuvat elämän­taitooppaat, joiden markkinoilla taitaa olla ikuinen kulta-aika. On kuin ihmisen olisi tässä ajassa mahdotonta tehdä aivan omia päätöksiä elämänsä pitämisessä hallinnassa.Viime vuoden kolmanneksi myydyin kirja oli Marie Kondon siivousopas. Loppuvuodesta tanskalainen hygge-trendi kirjoineen iski väsyneisiin suomalaisiin kuin tuhat volttia.Toinen opas ohjeistaa penkomaan kaapit läpi sillä ajatuksella, että hei­tetään pois tilaa viemästä kaikki tavarat, jotka eivät tuota iloa. Toinen kirja opettaa polttamaan kynttilöitä, pitämään yhteyttä läheisiin ja tekemään itse ruokaa rakkaudella joka ilta.Vastaavia elämänhallintaoppaita riittää korkeaksi pinoksi asti, ja niitä on helppo myydä elämänratkaisuistaan epävarmalle ihmiselle.on hyvä, jos edes ulkopuolelta tullut rohkaisu saa ihmisen toimimaan oman elämänsä parhaaksi. Usein pitää kutinsa kuitenkin sanonta, jonka mukaan valtameri­laivan saa kyllä kääntymään, mutta kurssissa pysyminen onkin sitten vai­keampaa. Näin käy varsinkin silloin, jos ajatukset eivät ole omia.Esimerkiksi hygge ei itse asiassa ole vain jokin konsepti, jonka voi tuosta vain jalkauttaa omaan elämään kynttilöitä polttamalla ja valaistusta säätämällä. Hyggeen ottaa osaa koko tanskalainen yhteiskunta: esimerkiksi töistä on sopivaa lähteä kotiin aiemmin, jos on pieniä lapsia, jotka täytyy hakea tarhasta.Hyggeä ei ole kiireisen suomalaisen työelämän ja perheen yhteensovittamisesta muodostunut tapa, jossa ruuanlaitosta on tehty sunnuntai-illan maraton. Keitetään koko viikon sopat valmiiksi niin, että niitä voi sitten arkipäivinä lämmitellä mikrossa. Mutta se taas saattaa sopia meille ja tuntua luontevalta.Itse asiassa brittiläinen The Times -lehti määritteli tällä viikolla hyggen jo menneeksi trendiksi. Uusi kuuma tapa suhtautua elämään on nyt suomalainen sisu.Tässä on hyvä syy ottaa elämä ihan omiin käsiin ja hallita sitä niin kuin oma sydän ja järki sanovat.