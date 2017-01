Valtarakennelma murenee Ranskassa

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ranskan puoluekenttä liikahtelee ja hakee uutta asentoaan kevään presidentin- ja parlamenttivaalien alla. Presidenttipuolue, sosialistit, joutuu tekemään sunnuntaina merkittävän linjaratkaisun. Puolue valitsee ehdokkaansa kevään presidentinvaaleihin.



Tarjolla on mies puolueen oikeasta laidasta ja mies puolueen vasemmasta laidasta. Ensimmäinen on pääministerin tehtävästä vaaliehdokkuutensa vuoksi luopunut Manuel Valls. Toinen on entinen opetusministeri Benoît Hamon, joka nousi yllättäen voittajaksi puolueen esivaalien ensimmäisellä kierroksella.



Kun sosialistit tekevät valintansa Vallsin ja Hamonin välillä, myös puolue valitsee suuntansa. Sosialistien sisäiset näkemykset muun muassa talouden kehittämistarpeista ovat niin ristikkäisiä, että tulipa valittua kumpi presidenttiehdokas tahansa, puo­lueen yhtenäisyys on koetuksella. Vaalien jälkeen puolue on rakennettava uusiksi.



Vasen laita ei hyväksy Vallsin markkinaliberaaleja näkemyksiä. Oikea laita ei puolestaan sulata Hamonin puheita, joissa rahaa tarjotaan kaikkeen hyvään valtion ja yritysten kustannuksella. Hamon kaipaa muun muassa työajan lyhennyksiä, veroa roboteille ja perustuloa Ranskaan. Kovin paljoa Hamon ei tunnu uhraavan ajatuksia sille, ­miten tarvittavat rahat hankitaan velkaantuneen valtion kassaan.



V alls on paremmin kartalla siitä, mikä on Ranskan julkiselle taloudelle mahdollista ja mitä maan kilpailukyky vaatii. Tällä sanomallaan hän tulee kuitenkin rikkoneeksi puolueensa pyhiä periaatteita vastaan. Ranskassa sosialistit ovat olleet suuntaukseltaan ”dirigistisiä”: puolueen mielestä politiikan pitää toimia markkinavoimien paimenena ja yritystoiminta on välttämätön paha.



Sosialistien valintaa sekoittaa riippumaton ehdokas Emmanuel Macron. Macron käväisi puolueen ­jäsenenä ja ministerinä. Hänen linjansa taloudessa on lähellä Vallsin linjaa. Jos Hamon voittaa esivaalin, oikean reunan sosialisteja voi livetä runsaastikin Macronin taakse.



Jos mielipidetiedustelujen ennusteet toteutuvat, Ranskan presidentti valitaan kuitenkin oikeistosta. Suosikkeja ensimmäisellä kierroksella ovat maltillisen oikeiston, Tasavaltalaisten François Fillon ja Front Nationalin Marine Le Pen, joka on arvokonservatiivi ja ääri­oikeistolainen populisti.



F illonin tielle tuli mutka, kun satiirinen Canard enchaîné -lehti kertoi Fillonin pitäneen vaimoaan Penelopea parlamenttiavustajanaan monta vuotta. Se on laillista, mutta moraalisuudellaan kampanjaa tekevälle Fillonille tapaus muuttuu moraalisesti arveluttavaksi, koska parlamentissa Penelopea ei ole usein nähty. Fillonille on heitelty, että Hamonin tarjoama perus­tulo on jo koekäytössä: satojatuhansia euroja on tullut Penelopelle valtion kassasta ­ilman hänen työpanostaan. Asiaa selvittelee erityisoikeus Parquet financier national.



Mutta myöskään Front National ei selviä ilman kommelluksia. Puolue joutui hakemaan rahaa Venäjältä pystyäkseen tekemään kunnollisen vaalikampanjan. Lainaa ­antanut ja lisää luvannut First Czech Russian Bank meni vararikkoon ja menetti toimi­lupansa. Venäjän pankkien talletusvakuuttaja kertoo, että pankin Front Nationalille jo antama yhdeksän miljoonan euron laina karhutaan takaisin.



Ranskan vanha poliittinen rakennelma lohkeilee. Näin käy monessa muussakin ­Euroopan maassa. Samaan aikaan kasvaa äänestäjien tunne osattomuudesta ja tympääntyminen sotkuihin. Se kasvattaa protestihenkeä. Sekä poliittisten ratkaisujen ­ennakointi että vaalien jälkeisten koalitioiden rakentaminen käy yhä vaikeammaksi.