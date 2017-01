Sote ei ole valmis vielä syntyessään

Pääkirjoitus

eduskunta palailee töihin helmikuussa, sen edessä on yksi ­vaalikauden isoimmista urakoista. Megaluokan sote-uudistus on vihdoin muotoutumassa hallituksen lakiesityksiksi, jotka edus­kunnan pitäisi käsitellä kesään mennessä.Lakipykälillä luodaan vasta raamit uudistukselle, joka myllää ­sosiaali- ja terveyspalveluja perustuksia myöten. Uuteen järjestelmään pitäisi siirtyä vuoden 2019 alusta. Muutoksen toteuttavat käytännössä maakunnat, joille jää myös päävastuu sen onnistumisesta.Uudistuksen kova ydin eli vastuun siirtäminen kuntia suuremmille hartioille näyttää nyt toteutuvan vähintään tyydyttävästi. Kaikki 18 maakuntaa eivät ole yhtä vahvoja vastaamaan palveluista, mutta muutos antaa nykyistä paremmat edellytykset turvata kansalaisille riittävät palvelut.Avoimeksi jää edelleen se, onko maakunnilla todellinen itsehallinto, kun niillä ei ole omaa verotusoikeutta. Maakunnat saavat rahansa valtiolta ja niiden on sovitettava ­palvelut valtion antamaan budjettiin.udistuksen vaikein kohta on uudenlainen asiakkaan valinnanvapausmalli. Valtavaa muutosta palvelujen tuotantoon valmistellaan nyt kovalla kiireellä. Yksityiskohtia joudutaan varmasti hiomaan vielä pitkälle 2020-luvulle.Valinnanvapausmallissa on vielä ratkaisematta monta isoa ongelmaa. Asiakkaan valinnanvapaus voi ­mennä pahasti pieleen, jos maakuntien kustakin asiakkaasta julkisille ja yksityisille sote-keskuksille mak­sama korvaus ei ole kohdillaan. Riskinä on, että paljon ja vähän hoitoa tarvitsevat potilaat jakautuvat epä­tasaisesti eri sote-keskuksiin, jolloin rahat eivät kaikissa ­sote-keskuksissa riitä hyvään hoitoon.Nyt erilaisia korvausmalleja vasta kokeillaan. Lopullista toimivaa ratkaisua tuskin on käytössä vuoden 2019 alussa. Ruotsissakin korvausmalleja on muuteltu kokemusten perusteella vuosien mittaan.Asiantuntijat ovat huolissaan myös siitä, siirtyykö erikoissairaanhoidosta suuri ­määrä osaajia yksityisille työnantajille, jos peräti 15 prosenttia näistä toiminnoista on laitettava kilpailun piiriin. Pelkona on, että esimerkiksi leikkaavat kirurgit loppuisivat yöpäivystyksistä.Kansalaiset tarvitsevat valintojensa pohjaksi tietoa. Luotettavia laaturekistereitä ­palveluntuottajista ei vielä vuonna 2019 ole, eivätkä potilastiedot todennäköisesti ­vielä kulje riittävän hyvin julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Tiedolla johtaminen on pelkkää juhlapuhetta, jos vertailukelpoista tietoa vaikuttavista hoidoista ei ole kattavasti tarjolla.seiden asiantuntijoiden mielestä itse sote-uudistus olisi pitänyt tehdä ensin ja vasta sen jälkeen uudenlainen valinnanvapaus. Tämä olikin hallituksen ­alkuperäinen aikataulu, mutta se muuttui syksyn 2015 hallituskriisin takia.Valinnanvapauden lykkäämisessä piilee poliittinen riski. Jos suurin oppositiopuolue Sdp nousee valtaan vuoden 2019 vaalien jälkeen, radikaali muutos asiakkaan valinnanvapauteen voisi jäädä tekemättä. Siksi erityisesti kokoomus haluaa ­saada valinnanvapautta koskevan lainsäädännön valmiiksi nyt.Hyvin toteutettuna asiakkaan valinnanvapaus voi parantaa palveluja ja niiden saatavuutta sekä vauhdittaa uuden teknologian ja parempien toimintamallien käyttöön­ottoa. Uudistus pitää kuitenkin tehdä hallitusti ja pahimmat karikot välttäen.