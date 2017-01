Kuka vahtii agentteja?

Pääkirjoitus

Viime

Maailmalla

Paketin

maaliskuussa sisareni kotikadun metroasemalla Brysselissä räjähti pommi, surmaten 20 ja haavoittaen yli sataa ihmistä. Terrorismi tunki ensi kertaa lähelle henkilökohtaista elämänpiiriäni. Kun marraskuussa maistelin Stuttgartin joulu­torilla currywurstia ja glühweinia, mielessä jo käväisi, että väenpaljous olisi otollinen kohde terroriteolle. Vain viikkoja tästä terroristin rekka jyräsi hehkuviinikojun asiakkaineen Berliinissä.Toistaiseksi paha maailma on kiertänyt Suomen. Rauhantila ei välttämättä ole ikuinen. Isisin propagandajulkaisu Rumiyah on jo noteerannut meidät osaksi kalifaattia kuristavaa länsiliittoumaa.terrorismista epäiltyjen liikkeitä seuraavat tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut. Suomella on pääsy pöytiin, joissa tietoja vertaillaan ja jaetaan. Viime syyskuusta lähtien suojelupoliisilla on ollut yhdysmies The Counter Terrorism Groupissa, joka on Hollannissa toimiva 30 Euroopan maan yhteinen tietokeskus.Asioita tuntevien mukaan suomalaisilla on kiusallisen vähän tietoa kannettavaksi yhteiseen pöytään. Nykylain­säädännössä Supo on esitutkintaviran­omainen. Esitutkinnassa poliisi selvittää, onko tapahtunut rikos, mitkä ovat teko-olosuhteet ja keitä asia koskee. Esi­merkiksi se, keitä Suomesta on lähtenyt vierastaistelijoiksi Syyriaan, ei ole poliisiasia, koska kyse ei ole rikoksesta.Terroritekoja ei ennaltaehkäistä rikostutkinnalla. Sen vuoro on vasta, kun vahinko on jo tapahtunut. Nyt Supo halutaan muuttaa tiedustelupalveluksi ja sen etsivät agenteiksi. Eduskunta saa helmikuussa mietittäväkseen kantansa siihen sekä perustuslain muuttamiseen, jonka uudistus vaatisi.vaikein sulateltava on kajoaminen perusoikeuksiin kuuluvaan viestintäsalaisuuteen. Supo on vakuuttanut, ettei sillä ole kiinnostusta tai edes voimavaroja seurata tavallisten kansalaisten sähköposteja ja nettisurffaamista. Viime vuodet ovat kuitenkin paljastaneet poliisikunnan yllättävän uteliaaksi porukaksi, oli kyse sitten hiihtäjälegendan tai liikenteessä kuolleen kollegan asioista.Setä Leniniä lainaten: ”Luottamus hyvä, kontrolli parempi.” Olemassa olevat tuomioistuimet eivät ole telekuuntelulupien kanssa vakuuttaneet poliisin paimentajana, eikä eduskunnan valiokuntia pidä panna liian paljon vartijaksi.Haluan vastedeskin juoda viinini rauhassa ja kulkea huoletta väkijoukossa. Siksi terrorismin torjunta on tärkeää. Hyvää asiaa ei pidä nyt pilata hätiköi­dyillä valvontahimmeleillä.