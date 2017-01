Vankilat muuttuvat näkymättömiksi

Pääkirjoitus

Yhteiskunnan palvelut sähköis­tyvät, ja se näkyy myös rangaistusten toimeenpanossa. Digitalisaatio muuttaa vakiintuneita käsityksiä kontrollista ja turvallisuudesta: ­rangaistujen liikkumisvapauden laajentaminen voidaan yhdistää tehokkaaseen valvontaan.



Monet Euroopan maat ovat käynnistäneet vankiloiden digitalisoimiseen liittyviä hankkeita. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi vankien valvonta, vankien yhteydenpito läheisiin ja vankien opiskelu.



Suomessa on käytetty panta­valvontaa, jossa nilkkaan kiinnitettävän pannan avulla voidaan seurata muun muassa avolaitoksiin sijoitettujen vankien liikkumista. Pantavalvonnan ansiosta vangit ovat ­voineet siirtyä aiempaa avoimempiin oloihin, lähemmäs muuta yhteiskuntaa. Vankien valvonta avo­laitoksissa on selvästi parantunut ja luvattomat poistumiset laitoksista ovat vähentyneet.



Rangaistusjärjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää, että rikkomuksiin puututaan heti. Avovankiloissa tällaisen tekniikan käyttö on välttämätöntä.



Teknisen valvonnan ohella Suomen vankiloissa kokeillaan video­yhteyttä vankien ja läheisten välisessä yhteydenpidossa. Videoyhteys lisää etenkin ulkomaalaisten vankien sekä muiden kaukana lähei­sistään olevien vankien ja heidän ­läheistensä yhteydenpidon mahdollisuuksia. Videoyhteydellä vangille voidaan järjestää esimerkiksi lasten tapaamisia yli valtiorajojen.



Yleensä perhesuhteiden ja muiden sosiaalisten suhteiden vaaliminen ehkäisee rikollisuutta ennalta. Videoyhteyttä on kokeiltu myös rangaistukseen sisältyvän yhteydenpitovelvoitteen toteuttamisessa, jos tuomittu on ulkomailla ja seuraamusta valvova viranomainen Suomessa.



Kun rankaiseminen tapahtuu avoimesti vankilan ulkopuolella, yleinen tietämys rangaistuksen sisällöstä lisääntyy. Tämä vähentää yksilön leimautumista mutta toisaalta estää vastuun pakoilua. Tuomitulla itsellään on enemmän vastuuta rangaistuksen sisällöstä ja siihen kuuluvien velvoitteiden noudattamisesta.



Teknisen laitteen avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti vangin liikkumista ja varmistaa, että vanki ­pysyy erossa päihteistä. Sama laite voi tuottaa vangille itselleen tietoa fyysisen aktiivisuuden määrästä ja sen vaikutuksista fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon. Näin voidaan kannustaa heikkokuntoisia vankeja kohti terveellisempää ja rikoksetonta elämäntapaa.



Digitalisaation lisääminen vankiloissa avaa myös Suomen elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Suomalaista osaamista on mahdollista hyödyntää vaikkapa vankien paikantamisjärjestelmien kehittämisessä.



Vankilateknologia voi nousta jopa vientituotteeksi.



Rankaiseminen edellyttää aina hyötyjen ja haittojen punnitsemista. Tekniikan edistysaskeleet jouduttavat kehitystä, jossa rankaiseminen muuttuu virtuaaliseksi ja aiempaa avoimemmissa oloissa ­suoritettavat rangaistukset lisään­tyvät.



Nykymuotoisia vankiloita tarvitaan länsimaissa yhä vähemmän. Vankiloiden vähentämiseen on ­taloudelliset syyt, sillä vankiloiden rakentaminen ja ylläpito on erittäin kallista. Vankilat eivät myöskään ­ehkäise riittävän tehokkaasti uusintarikollisuutta tai integroi tuomit­tuja yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen.



Suomessakin yhä useampi vanki voidaan sijoittaa avoimempiin oloihin suljetun laitoksen sijaan. Suljetuissa vankiloissa ovat tulevaisuudessa vain ne vangit, joilla rikoksen uusimisen riski on suuri.



Vankila on järjestelmän symboli, kova ydin. Nykyinen malli, muurin ympäröimä vankila, on silti jo ­hie­man vanhentunut tapa rangaista.



Lainsäädäntöä on tarkistettava, jotta vapausrangaistuksissa pystytään hyödyntämään nykytekniikkaa ja takaamaan samanaikaisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutu­minen. Tulevaisuudessa pitää huolehtia siitä, että täytäntöönpanossa osataan yhdistää pehmeämpi tuki ja kovempi kontrolli.



Digitaalisaatio on vankila- ja ­yhteiskuntaturvallisuudelle mahdollisuus, jonka ansiosta kontrollia ja tukea voidaan hoitaa nykyistä ­tehokkaammin tuomitun sijainnista tai kellonajasta riippumatta.



Pekka Keskinen ja Samuli Laulumaa



Keskinen on erityissuunnittelija



ja Laulumaa vankilan johtaja



Rikosseuraamuslaitoksessa.