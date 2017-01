Taiteilijat tekevät nyt unettavia teoksia, eikä ihme – kaikkein mieluitenhan sitä vaipuisi talviuneen, neljäksi vuodeksi

Pääkirjoitus

Törmäsin

Nykysäveltäjä

Norjan televisio

Ja totta kai

jokin aika sitten ­inter­net-ilmiöön, jossa erikois­mikrofonein äänitetään pieniä, suurta mielihyvää kuulijassaan tuottavia ääniä: kaikenlaisia rapinoita, taputuksia, hiusten kampaamista. Joskus videon juontaja puhuu rauhoittavalla, liki kuiskaavalla äänellä. Suosituimmissa videoissa ei ole välttämättä lainkaan puhetta.Useiden tällaisten ASMR-videoiden (Autonomous Sensory Meridian Response) tarkoituksena on vaivuttaa lopuksi kuulijansa uneen. Samaan päämäärään pyrkiviä teoksia – tv-ohjelmia, podcasteja, musiikkia, videoita – on jo ilmiöksi asti.Max Richter sai esi­merkiksi vuonna 2015 valmiiksi unen eri vaiheita simuloivan teoksen Sleep, joka kantaesitettiin Lontoossa ja keräsi kehuja kriitikoilta. Jäi kylläkin hiukan epäselväksi, kuinka moni nukahti kesken – teos kesti kahdeksan tuntia ja sitä kuunneltiin sängyissä. Sleep on etäisesti sukua John Cagen kuululle teokselle 4’33” vuodelta 1952. Se koostuu pelkästä hiljaisuudesta.Andy Warholin Sleep-niminen teos (1963) on yli viisituntinen filmi. Se näyttää Warholin kumppanin nukkumista. Brittitaiteilija Charlie Lynen tuore videoteos Paint drying (”Maali kuivuu”, 2016) vaatii pidempää keskittymistä. Videolla valkoinen maali kuivuu tiiliseinällä – eikä sitten muuta. Teos kestää 607 minuuttia.on kunnostautunut viime vuosina ”hitailla” ohjelmilla. Suuria hittejä ovat olleet laivojen etenemistä reaaliaikaisesti seuraavat tv-maratonit ja ohjelmat, joissa vain kudotaan tai näy­tetään takkatulta – tuntikausia.Yle jäljitteli ideaa vastikään sarjalla Meidän maamme – Vårt land, jossa Suomea katsotaan lintuperspektiivistä. Yle Areenasta edelleen löytyvä ohjelma on silkkaa miellyttävää meditaatiota, jos kestää sen umpimasentavan musiikin.unettavalle tarjonnalle on jo myös oma suoratoistopalvelunsa. Siinä voi valita monista vaihtoehdoista: juna kiertää loputtomasti pienoisrautatietä, hiekka valuu tiimalasissa, kansantanssijat tanssivat ympyrää. Siesta-kanavan nimi on Napflix. Sen on perustanut ­espanjalainen Victor de Tena.Rauhoittavat teokset ovat vastareaktio yhteiskunnalle, jossa jatkuva ärsyketulva pommittaa meitä. Aivojen jatkuva moniajo ei pitkän päälle tee hyvää.Kysymys kuuluu, riittävätkö nämä kaikki ponnistelut.Maailmahan makaa nyt niin, että kaikkein mieluiten sitä vaipuisi karhun lailla syvään talvi­uneen. Neljäksi vuodeksi.