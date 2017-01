Venäjä näki tyhjiön ja päätti täyttää sen

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kun maailmanpolitiikan pelikentillä vapautuu tilaa, joku pyrkii sen aina täyttämään.



Tällainen pyrkyri on ollut viime aikoina Venäjä. Se ei suinkaan ole yksin eikä vahvin pelaaja, mutta hyvin aktiivinen se on, ja ­Suomen näkökulmasta hyvin tärkeä sellainen.



Venäjä on pitkään ponnistellut sen eteen, että maa saisi kasvatettua vaikutusvaltaansa kansainvälisillä areenoilla ja murennettua läntisiin arvoihin perustuvaa yksinapaista maailmanjärjestystä. ­Yhdysvaltojen vallanvaihdoksen ja Euroopan unionin eksistentiaalisen kriisin seurauksena Venäjän toimille näyttää viimeinkin raivautuneen lisätilaa.



Esimerkit Kremlin viimeaikaisesta toimeliaisuudesta ulottuvat jo laajalle – aina ­Venäjän entisestä etupiiristä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan saakka.



L ähi-idässä presidentti Vladimir Putinin hallinto on pistänyt lusikkansa moneen konfliktiin.



Viime viikolla Venäjä emännöi Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa järjestettyjä, laihoin tuloksin päättyneitä rauhanneuvotteluja Syyrian hallinnon ja kapinallisten välillä.



Pohjoisafrikkalaisessa Libyassa Venäjä puolestaan on lämmitellyt suhteita puolta maata hallitsevaan marsalkka Khalifa Haftariin. Tämä kumppanuus voi pahimmillaan johtaa siihen, että toiveet luhistuneen valtion yhdistymisestä saadaan unohtaa.



Huomiotta ei ole jäänyt myöskään Lähi-idän ikuisuuskriisi eli Israelin ja palestiinalaisten konflikti. Siellä Venäjälle saattaa aueta rooli kahden valtion ratkaisun puolustajana, kun Yhdysvallat on kääntämässä kelkkansa presidentti Donald Trumpin ohjauksessa. Palestiinalaiset ovat jo pyytäneet Venäjältä apua, ja vastikään Venäjä isännöi kokousta, jossa palestiinalaisten pääpuolueet Fatah ja Hamas paikkailivat välejään.



Täysin oma lukunsa ovat Venäjän muut vaikuttamispyrkimykset. Venäläisiä on syytetty paitsi Yhdysvaltain vaalien manipuloinnista myös EU:n ja sotilasliitto Naton yhtenäisyyttä murentavasta informaatiosodankäynnistä eri puolilla Eurooppaa. Onpa venäläisiä epäilty myös vallankaappausyrityksen orkestroinnista pikkuruisessa Montenegrossa.



Kun puhutaan Itä-Euroopan ja Balkanin maista, täytyy kuitenkin muistaa, että ­niissä on myös sisäsyntyistä pettymystä läntisiin instituutioihin, kuten Euroopan ­unioniin. Osa maista on alkanut nähdä Venäjän jälleen mahdollisena liittolaisena.



Esimerkiksi Bulgariassa nousi vastikään valtaan uusi presidentti Rumen Radev, joka haluaa ­lisätä yhteistyötä Venäjän kanssa ja poistaa EU:n Venäjälle asettamat pakotteet. Moldovan uusi presidentti Igor Dodon puolestaan haluaa irrottaa maansa EU:n yhteis­työsopimuksesta ja tiivistää suhteita Venäjään.



V aikka Venäjä on nyt aktivoitunut monella rintamalla, sen vaikutusta ei ­kannata paisutella. Venäjä joutuu kisaamaan vaikutusvallasta muiden nou­sevien pelureiden – kuten Kiinan – kanssa.



Ennen kaikkea suurvaltapelin pelaaminen on Venäjälle suuri resurssi­kysymys. Se kuluttaa paljon taloudellisia ja diplomaattisia voimavaroja, joita Venäjällä ei ole määrättömästi.



Riskinä on myös nolo kasvojen menetys, jos ponnistelut esimerkiksi rauhanvälittä­jänä epäonnistuvat. Venäjä sai jo Syyrian rauhanneuvotteluissa maistiaisia siitä, miten vaikea vastuullisen välittäjän rooli on.