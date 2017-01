Huono opetus periytyy helposti – luokanopettaja ei välttämättä osaa jäsentää lausetta korkeakoulun jälkeenkään

Pääkirjoitus

aikuista pyytää vuosien tauon jälkeen nimeämään kylmiltään esimerkkilauseesta sanaluokat ja lauseenjäsenet, on melko inhimillistä, jos vastaus on ”ei pysty”.Huolestuttavampaa on, kun näin vastaa luokanopettajaksi opiskeleva.Tammikuussa kasvatustieteiden tohtoriksi väitellyt Kaisu Rättyä huomasi Helsingin luokanopettajaopiskelijoita testatessaan, että lauseen subjektin tunnisti 21 prosenttia ja objektin vain 9 prosenttia. Osa ei muistanut, mitä eroa on sanaluokilla ja lauseenjäsenillä.hallinnasta on tutkimusten mukaan hyötyä sujuvan kirjoittamisen oppimisessa. Kieliopin käsitteet auttavat keskustelemaan kielen piirteistä ja puuttumaan kirjoittamisen ongelmiin. Silti moni luokanopettajaopiskelijakin pitää kielioppia tylsänä tai lamaantuu kauhusta nimetessään lauseenjäseniä.Ongelmat kiertävät pahimmillaan kehää: tuleva opettaja on saanut peruskoulussa ja lukiossa pirstaleista ja pin­nallista tietoa kieliopista, ei ehdi paikata puutteitaan opettajankoulutuksen aikana ja päätyy opettamaan lapsia tai nuoria vajavaisesti tai virheellisesti.Rättyä osoittaa väitöskirjassaan myös oppikirjojen puutteita. Harjoitustehtävät ovat usein mekaanisia: ”Etsi lauseiden predikaatit. Alleviivaa ne sinisellä.” Esimerkkilauseet taas tapaavat olla korostetun yksinkertaisia eivätkä herätä pohtimaan mutkikkaampia tapauksia.Joistain kirjoista huokuu Rättyän ­mukaan jopa välinpitämättömyys, joka on vaarassa siirtyä luokanopettajiinkin.sitten neuvoksi?Kieliopin mielekästä opetusta on tavoiteltu jo vuosikymmeniä, mutta mekaanisuus ja ulkoa opettelu ovat yhä läsnä. Kun käsitteitä opetetaan irrallaan toisistaan, ne eivät ehkä koskaan yhdisty toimivaksi kokonaisuudeksi.Rättyä esittää ratkaisuksi kielentämistä ja visualisointia. Kielentämisessä opiskelija – luokanopettajaopiskelija tai yhtä hyvin peruskoulun tai lukion oppilas – kertoo vastauksessaan tarkkaan, miten hän on vaikkapa päätynyt nimeämään lauseesta sana­luokat ja lauseenjäsenet. Sen jälkeen opettaja tutkii epätarkkuudet ja virheet. Visualisointi taas on esi­merkiksi käsitekarttojen piirtämistä.Rättyän väitöskirja osoittaa hyvin, miten opetusjärjestelmän aukot voivat johtaa vaillinaisen tiedon kertautumiseen. Koulutuksessa tuntuisi silti olevan käsittämättömän pahoja ongelmia, jos päättelyketjun tarkastelu ja käsite­kartat vaikuttavat tuoreilta ratkaisuilta.