Pääkirjoitus

tunnistaa valeuutisen oikeasta uutisesta, mikä tieto on luotettavaa ja mikä ei? Näitä kysymyksiä pohditaan tällä viikolla kouluissa, joissa vietetään perinteistä Sanomalehtiviikkoa.Vuodesta 1995 jatkunut perinne on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Internetin aikakaudella tietoa on tarjolla hyvin monenlaisista lähteistä. Tiedon tulkitseminen jää aiempaa enemmän vastaanottajan harkinnan varaan. Siksi mediakasvatus on entistäkin tärkeämpää.Perinteinen tiedonvälitys on saanut haastajakseen vaihtoehtoisia faktoja ja tunnepohjaisia totuuksia. Jopa Yhdysvaltain presidentiksi on voinut nousta ihminen, joka väittää valheita totuudeksi. Yhä useammin kuulee perusteluja, että jokin asia on totta, koska minusta tuntuu siltä.Kun ihmisiä manipuloidaan poliittisella propagandalla, seuraukset ovat arvaamattomia. Demokratian toimivuus nojaa viime kädessä siihen, miten valistuneita kansalaiset ovat. Kykenevätkö he erottamaan manipulaation tosiasioista, huijauksen luotettavasta tiedosta. Netissä surffailevilta kansalaisilta vaaditaan nykyisin entistäkin parempaa yleissivistystä, historian ja kulttuurien tuntemusta sekä kykyä ymmärtää eri ­tavoin ajattelevia ihmisiä.Vieraiden kielten opiskelu avaa mahdollisuudet seurata muiden maiden tiedonvälitystä ja lisää kulttuurien ymmärrystä. Humanististen tieteiden merkitys korostuu teknologian nopean muutoksen aikakautena.Peruskoulutuksen keskeinen tehtävä on opettaa myös kansalaistaitoja, kuten median lukutaitoa. Riittävä yleissivistys on tukeva pohja sille, että ihminen kykenee toimimaan vastuullisesti yhä monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi muuttuvassa maailmassa.