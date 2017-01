Sinkkujen valtakunnassa nainen vuokraa poikaystävän hämätäkseen vanhempiaan

Pääkirjoitus

vuosi näihin aikoihin sinkkuus nousee valtakunnan pääotsikoihin.Näistä puhutaan: Ovatko naiset liian ronkeleita? Liian itsenäinen nainen ei sovi parisuhteeseen. Mieluummin yksin kuin tavan vuoksi kaksin!Kuulostaako tutulta? Aiheet on poimittu kiinalaislehdistä ja sosiaalisesta me­diasta viime viikolla.tämä viikko on vuoden ikävintä aikaa. Perjantaina juhlittiin kiinalaista uuttavuotta ja alkoi vuoden pisin loma. Monet kaupunkeihin muuttaneet matkustavat vanhoille kotiseuduilleen sukuloimaan.Näinä päivinä miljoonat kiinalaiset ahdistuvat – vanhemmat, koska lapsi saapui jälleen yksin, ja lapset, koska vanhemmat painostavat kohti aviota.Viime keväänä kosmetiikkayritys SK-II julkaisi videon, josta tuli nettihitti. Siinä kerrotaan Kiinan sheng nuista eli ylijäämänaisista – siis heistä, jotka ovat kolmekymppisiä, koulutettuja ja vapaita.Sanomalehdissä heitä kuvataan yhteiskunnalliseksi ongelmaksi.on jo sanana propagandaa, sanoi aiheesta väitöskirjan kirjoittanut Leta Hong Fincher lokakuun Voguessa.Kyse on Kiinan keskusjohdon juonesta, hän sanoo: syyllistetään fiksuja naimattomia naisia niin, että joukkopaine ajaa heidät perhepuuhiin – Kiina nimittäin tarvitsee lisää syntyviä lapsia, jos se haluaa talouskasvua tulevaisuudessa.Kiina on maailman sinkkumiesrikkain maa. On arvioitu, että vuonna 2030 joka neljäs nelikymppinen mies on naimaton. Ylijäämäpuhe vierittää syyn ronkeleiden kaupunkilaisnaisten niskoille, vaikka todellisuudessa vika on yhden lapsen politiikassa ja poikalasten suosimisessa.Kiinassa käsitys avioliitosta elämän kivijalkana näkyy kaikkialla. Kun opiskelin muutama vuosi sitten Shanghaissa, professori kutsui naisopiskelijoita ­”Fudanin rumiksi ankoiksi”. Kauniin naisen ei tarvitse opiskella, mies selitti.nuoret naiset taiteilevat uuden maailman ja vanhojen arvojen terällä. Hittivideolla kyynelsilmin esiintyvä nainen sanoo sinkkuuden tuntuvan äidin ja isän halventamiselta.Ehkä siksi tilanteen häivytys saa ääripiirteitä. Tarjolla on lukuisia palveluja, joista voi palkata näyttelijän esittämään poikaystävää. Parisataa euroa per päivä.Voguessa puhui palvelua kokeillut nainen. Uutenavuotena äidin tuomio oli nopea: ”Hän on sinulle liian komea. Hanki joku tavallisempi ja lyhyempi.”