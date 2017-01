Nopeus on hyvä tapa nujertaa vastustaja

Pääkirjoitus

hiljaisuus muuttaa asioiden mittasuhteita. Se vähentää myös mielen pohjalle kertyvää kiirettä ja hälyä. Huomasin sen, kun aloin viime vuoden loppupuolella kävellä joka päivä yksin puoli tuntia.Säännöllisen kävelyn ja siihen sisältyvän rauhassa olon merkittävin anti on ollut henkinen. Elämäni on alkanut tuntua aiempaa hiljaisemmalta ja keskittyneemmältä, melkein siltä kuin olisin pienellä pyhiinvaelluksella joka päivä.Ulkopuolista maailmaa kävelyni ei ole muuttanut millään tavalla. Se välkehtii ympärilläni yhtä kiihkeänä, nopearytmisenä ja käsittämättömänä kuin ennenkin. Ja sukellan sen pariin edelleen monta kertaa päivässä niin digitaalisen uutisvirran kuin sosiaalisen mediankin avulla.maailma minusta edelleenkään kovin valoisalta näytä. Ei etenkään valtameren toisella puolella, missä virkakautensa juuri aloittanut ­presidentti Donald Trump panee parhaillaan toimeen politiikan valtavirrasta voimakkaasti poikenneita vaalilupauksiaan.Niistä tulee äkkiseltään mieleen psykedeelinen ilotulitus jonkin hieman camp-henkisen elokuvan loppukohtauksessa – sillä ikävällä erotuksella, että Trumpin kohdalla on kyse todellisuudesta.Länsimainen demokratia ja ­oikeusvaltio ovat mielestäni selvinneet tähän asti kohtuullisen hyvin siitä, että mediasta on tullut eri muodoissaan niin nopea. Myös poliittisen puheen demokratisoituminen ja mielipiteiden moninaisuus ovat myönteisiä ilmiöitä.Demokratia ja oikeusvaltio ovat silti ajoittain kovilla. Yksi koetuksista on se, että demokraattisen päätöksenteon hitaus on nykyisin niin usein tulilinjalla.päätöksenteon nopeuttamisesta on näennäisesti vaaraton. Kukapa vastustaisi asioiden jouhevaa valmistelua tai lakiehdotusten ripeää valmiiksi saattamista. Kun vaatimus toistuu usein, se alkaa kui­tenkin heikentää asioiden huolellista punnintaa ja ennalta laadittuihin pelisääntöihin nojaavaa valmistelua.Asian huomaa kristallinkirkkaasti, kun katsoo Trumpia ja Yhdysvaltoja. On paljon vaikeampi tunnustaa, että samaan törmää usein myös oman maamme politiikassa.Perinteisistä pelisäännöistä ei meilläkään aina piitata. Valtion virkamiehiä ja asioiden avointa ja laajapohjaista valmistelua pidetään helposti vain turhina hidasteina. Ja omia, paikoin äärimmäisiäkin vaalilupauksia halutaan mieluusti edistää joka päivä.Päätöksiä pitää tietysti kyetä tekemään silloin, kun on päätöksenteon aika. Mutta päätöksiä edeltävä huolellinen valmistelu ja ainakin hetken kestävä harkinta ovat moniarvoisen demokratian kivijalka.demokratiassa ei ole kyse pelkästä painottomuuden tilassa kelluvasta abstraktista ideasta. Eikä edes kesäisellä iltataivaalla hi­taasti lentävästä kuumailmapallosta.Demokratia on monin tavoin kiinni olemassa olevissa ja historiallisesti muotoutuneissa yhteiskunnallisissa instituutiossa. Siis esimerkiksi byrokraattisessa valmistelukoneistossa, valmistelun ja päätöksenteon tiukoissa menettelytapasäännöissä, julkisuusperiaatteessa ja päätöksentekijöiden tilivelvollisuudessa. Ja yhtä lailla myös vahvassa kansalaisyhteiskunnassa, laadukkaassa mediassa ja vähemmistön suojan periaatteessa. Mitään niistä ei voi työntää sivuun vaurioittamatta samalla myös muita.nopeutta sitten niin paljon vaaditaan? Osin siksi, että mediakin on niin nopea. Maailman häly ja välke houkuttavat kaikkia mukaansa. Ja toki nopeus on toisinaan ­tarpeen myös siksi, että päätösten tekemistä on joskus aikaisemmin ­lykätty.Mutta nopeus on myös hyvä tapa nujertaa vastustajia ja ottaa pois heille tärkeitä asioita. Siihen ­Trumpkin parhaillaan käyttää presidentin asetuksiaan.En suosittele 100-vuotiaalle Suomelle joka päivä toistuvaa puolen tunnin mittaista kävelyä hiljaisuuden vallitessa. Sen sijaan toivon yhden talonpoikaisen viisauden mieleen palauttamista: talo tulee jättää seuraajalle paremmassa kunnossa kuin sen sai itsellensä.Sen mukainen poliittinen toiminta suojaa demokratian kannalta tärkeitä instituutioita ja niiden vakautta. Ilman niitä meillä ei ole moniarvoisuutta. Eikä loppujen lopuksi edes vapautta.