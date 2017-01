Ketä voimme vielä ihailla

Pääkirjoitus

maailma heittää häränpyllyä ja amerik­kalaisista ei ole enää arvo­johtajiksi, alkaa väkisin miettiä, ketä voisi vielä ihailla.Äkkiseltään ehkä tuntuu, ettei ketään. Läntinen maailma on täynnä poliitikkoja, joilla on valitettavasti lahnan karisma.Silti ei pidä vaipua epätoivoon. ­Inspiraatiota voi hakea vaikkapa Forbesista ja Fortunesta. Lehdet listaavat vuosittain maailman vaikutusvaltaisimpia johtajia. Tässä heistä muutama.: Saksan liittokansleri Angela Merkel.Maailman johtopaikoilla on harmillisen vähän naisia, mutta sitten on se yksi, joka on ylitse muiden. Merkel on määritellyt Euroopan suuntaa jo yli 11 vuotta. Hän on kestänyt velkakriisin, euron kouristukset ja Venäjän uhon. Myös pakolaiskriisistä hän näyttää selviävän.Ei ihme, että The New York Times on nimennyt Merkelin liberaalin lännen viimeiseksi puolustajaksi.: Kanadan pääministeri Justin Trudeau.Nuori Trudeau tekee jooga-asanoita, halaa pandoja ja selittää miten kvanttitietokoneet toimivat. Hän puhuu tasa-arvon ja tiukemman ilmastopolitiikan puolesta.Donald Trumpin tavoin Trudeau hyödyntää sosiaalista mediaa. Esimerkiksi näin: ”Teille, jotka pakenette vainoa, terroria ja sotaa, kanadalaiset toivottavat teidät tervetulleiksi riippumatta uskonnostanne.”: Paavi Franciscus.Kyllä, maailma on mennyt siihen pisteeseen, että jopa katolinen paavi voi vaikuttaa edistyksellisemmältä johtajalta kuin Yhdysvaltain presidentti. Franciscuksen mukaan abortti on synti, mutta se annetaan anteeksi. Homoja ei saa syrjiä. Lisäksi paavi on huolissaan ilmastonmuutoksesta eikä epäile sitä esimerkiksi kiinalaisten juoneksi.: EU:n korkea ulkopo­liittinen edustaja Federica Mogherini.Oli kyse Iranista, pakolaisista, Ukrainasta, Syyriasta tai terrorismista, Mogherini on mukana neuvotteluissa. Merkel on ehkä Euroopan epävirallinen kuningatar, mutta Mogherini on 500 miljoonan EU-kansalaisen ulkoministeri. Hän on asiallinen ja älykäs poliitikko, jonka lämmön aistii takariviin saakka.selailee talouslehtien listoja, Donald Trumpin aiheuttama ahdistus ja hämmennys hieman helpottavat.Sitä alkaa jälleen uskoa, että maail­massa on yhä johtajia, jotka kykenevät ­hyvään.