Kansalaisoikeudet kuuluvat myös kaksoiskansalaisille

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) onnistui sohaisemaan kahta tulehtunutta teemaa tiistaina vastatessaan Ylen ­uutiseen kaksoiskansalaisten toiminnan rajoittamisesta sekä asevelvollisina että sotilasviroissa.



Niinistö kiisti tiukasti Ylen tietojen paikkansapitävyyden. Hän epäili, että kyse voisi olla disinformaation levittämisestä merkittävän tiedotusvälineen kautta.



Valeuutisilla ja informaatio-operaatioilla on ollut tärkeä rooli sekä Venäjän toiminnassa että Yhdysvaltojen vaalikampanjassa. Samalla syytökset valeuutisista ovat tulleet lyömäaseiksi: sellaista esimerkiksi Donald Trump käytti vaientaakseen CNN:n toimittajan. Suomessa vastuullisen journalismin ja propagandan raja on pysynyt useimmille selvänä, eikä ministerin kannata hämärtää sitä.



Ylen esittämä tieto kaksoiskansalaisten lainvastaisesta syrjinnästä Puolustusvoimissa edellyttää jatkoselvitystä, vaikka Ylen oikeus lähdesuojaan on kiistaton.



Tällainen toiminta kääntäisi Suomen asevelvollisuusjärjestelmän luonteen yhtenäistävästä poissulkevaksi. Niinistö ­aiheutti itse viime viikolla särön yhtenäisyyteen leimaamalla siviilipalvelusvelvollisiksi hakeutuneet reserviläiset karkureiksi.



Kaksoiskansalaisten aseman pitää olla Suomessa mahdollisimman selkeä. Selkeyden tarve korostuu nyt, kun noin 11 000 suomalaista kaksoiskansalaista on joutunut Yhdysvaltojen uusien maahantulorajoitusten piiriin.



S amalla kaksoiskansalaisuus on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa turvallisuusarvioihin avainvirkojen täytössä. Arviointitarpeen taustalla on ensimmäisenä Venäjä, joka vaati vuonna 2014 kansalaisensa ulkomailla pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.



Valtion virkamieslakia ollaan muuttamassa niin, että Suomen kansalaisille osoitettujen virkojen oheen tulisi virkoja, joiden haltijoilla ei voi olla muuta kansallisuutta Suomen kansallisuuden lisäksi.



Lain valmistelu on ollut hidasta, ja sen pitääkin olla huolellista. Kyse on kaksoiskansalaisten kansalaisoikeuksista.



Linjaus vaikuttaa merkittävään ihmismäärään. Vuoden 2015 päättyessä Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan 95 000 kaksoiskansalaista.