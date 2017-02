”En tiedä mitään” -salaseura oli 1850-luvun trumpilainen kansanliike

Pääkirjoitus

uskontonsa on vääränlainen, heitä tulee maahan ihan liikaa ja he romuttavat amerikkalaiset arvot ja yhteiskunnan järjestyksen.Tällaisia ajatuksia oli monilla Yhdysvalloissa 1800-luvun puolivälissä. Siksi perustettiin salaseura kristittyjä katolisia maahanmuuttajia vastaan.Katolilaisia muutti siihen aikaan erityisen paljon Saksasta ja Irlannista, kun maiden huonot olot ajoivat lähtemään siirtolaiseksi. Tulijoiden määrän nopea kasvu nostatti Yhdysvalloissa huolta rikollisuudesta.Katolisia maahanmuuttajia vastaan perustetuista liikkeistä vahvimmaksi nousi protestanttisten miesten salaseura, joka tunnettiin nimellä Know Nothing, eli En tiedä mitään -liike.Nimi tuli siitä, että jäseniä käskettiin vastaamaan salaseurasta utelijoille: ”En tiedä mitään.”liike vahvisti katolilaisia vastaan tunnettuja epäluuloja salaliittoteorioiden avulla. Niistä keskeisin, oli, että paavi pyrki maahanmuuttajien avulla valtaamaan Yhdysvallat.Kun faktat eivät riittäneet, niitä keksittiin itse.Suurena paljastuksena levitettiin aiemmin julkaistua kirjaa, jonka kirjoittaja kertoi nähneensä, kuinka katoliset papit raiskasivat nunnia ja syntyneet lapset kuristettiin kuoliaaksi.Kirja paljastui valheeksi. Se ei haitannut. Sana levisi silti, ja kirjaa myytiin satojatuhansia kappaleita.En tiedä mitään -seuran isät olivat New Yorkista. Salaseura perustettiin Manhattanilla. Liike levisi nopeasti eri puolille Yhdysvaltoja.Salaseuran pohjalta syntyi poliittinen puolue Native American Party, myöhemmin American Party. Sen aate oli nativistinen, vieraita kulttuureita vastustava.Puolueen sanoma oli myös populistinen, eliitin vastainen ja vetosi kansaan, joka ei kokenut kahta valtapuoluetta omakseen.Vuoden 1854 vaalit olivat puolueelle suurmenestys, joka toi kongressiedustajia ja kuvernöörejä. Oma presidenttiehdokas ylsi yllättäen kolmanneksi.Saksasta jatkui kuitenkin 1800-luvun lopullakin. Sieltä Yhdysvaltoihin tuli siirtolaiseksi myös Friedrich Drumpf.En tiedä mitään -liike jäi lyhytaikaiseksi, mutta sen työn jatkajaksi tuli myöhemmin monia muita nativistisia ja rasistisia salaseuroja. Niille yhteistä oli, että vieras pelotti. Kohde vain vaihtui.Kuuluisimmaksi nousi Ku Klux Klan 1900-luvun alkupuolella.Samoina aikoina Yhdysvalloissa nousi saksalaisvastaisuus. Katolilaisista kuitenkin tuli hiljalleen valtavirtaa.Nyt tammikuussa saksalaisen maahanmuuttajan Drumpfin pojanpoika vannoi Yhdysvaltain presidentin virkavalan. Se oli taas näyte Yhdysvaltain perustavanlaatuisesta voimasta, eli siitä, kuinka kansojen sulatusuuni tekee epäilyttävistä siirtolaisista merkittäviä amerikkalaisia.Ku Klux Klanin entinen johtaja David Duke kuitenkin näki Donald Trumpin virkaanastujaiset muukalaiskammoisten voittona.”Me teimme sen!” hän kirjoitti.