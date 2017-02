Jokainen vaikuttaa Itämeren kuntoon

Pääkirjoitus

ovat merkittävässä roolissa tavallisen kuluttajan ­aiheuttamassa Itämerta rehevöittävässä kuormituksessa. Ruoantuotanto, erityisesti eläinperäisen ruoan tuottaminen, aiheuttaa jopa 60 prosenttia kuluttajien Itämeri-jalanjäljestä.HS:n tänään perjantaina HS.fi:ssä julkistama Itämeri-laskuri näyttää, miten kulutustottumukset vaikuttavat yksittäisen ihmisen tuottamaan Itämerta rehevöittävään kuormitukseen. Laskuri osoittaa, että kuluttajan valinnat eivät suinkaan ole merkityksettömiä: omaan leviä kasvattavaan kuormitukseensa voi vaikuttaa. Muun muassa ruokaan liittyvien valintojen vaikutus on suuri.Tulokset osoittavat sen, mistä on puhuttu pitkään. Varsinkin naudanlihan tuotanto kuormittaa Itämerta, ja vähentämällä lihansyöntiä kuluttaja voi pienentää omaa Itämeri-kuormaansa. Maitotuotteet vaikuttavat jopa enemmän. Korvaamalla ­lihaa Itä­meren kalalla kuluttaja voi pienentää aiheuttamaansa ravinnekuormitusta.Yllättävää on, kuinka paljon muutamat harrastukset kasvattavat henkilökohtaista ravinne­jalanjälkeä. Varsinkin ratsastus ja raviurheilu lisäävät välillisesti ravinnekuormitusta huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että ­hevosten rehuntuotanto vaatii suuren määrän peltoa ja laiduntaminen varaa paljon nurmipinta-alaa. Harrastajamäärä on kuitenkin suhteellisen pieni.askuri tuo karulla tavalla esiin myös Suomen harjoittaman politiikan jätevedenpuhdistamoilta edellytetyissä vaatimuksissa.Suomi ei ole edellyttänyt jätevedenpuhdistamoilta tehostettua typenpoistoa sisämaassa eikä Merenkurkun pohjoispuolella. Siksi monet kaupungit jättävät typen poistamatta, vaikka se aiheuttaa fosforin ohella rehevöitymistä Itämeressä. Tämä asettaa suomalaiset erilaiseen asemaan Itämeri-jalanjäljen suhteen. Tulos vaihtelee merkittävästikin asuinpaikan mukaan, koska puhdistustehot ovat erilaisia.EU-direktiivin mukaan kunnallisten puhdistamoiden tulee poistaa 70 prosenttia typestä, jos asukkaita on yli 10 000. Suomi on pullikoinut vastaan ja sai lopulta EY-tuomioistuimelta luvan luistaa vaatimuksista. Kansalliseen lainsäädäntöön Suomi on liittänyt maininnan, että typenpoisto on toteutettava silloin, kun sillä parannetaan vesistön tilaa. Tämä on johtanut siihen, että typenpoistolle on asetettu vaatimuksia lähinnä rannikkoalueilla. Sisämaassa jätevesistä poistetaan vain fosfori, joka on sisävesien levien kasvua säätelevä minimiravinne.tämereen päätyvää ravinnekuormitusta on tarpeen vähentää, sillä rehevöityminen aiheuttaa levien kasvua ja voimistaa sinileväkukintoja. Kun isot kuormittajat ovat saaneet päästönsä kuriin, tavallisen kuluttajan rooli korostuu.Omaa kuormitustaan voi vähentää melko yksinkertaisilla arjen keinoilla, esimerkiksi vähentämällä lihan kulutusta. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä vegaaneiksi, mutta jo yksi lihaton päivä vaikuttaa Itämeri-jalanjälkeen. Lihan voi vaihtaa Itämeren luonnonkalaan. Esimerkiksi silakan ruokakäyttöä voitaisiin Suomessa lisätä tuntuvasti.Itämereen päätyvää kuormitusta on tarpeen pienentää myös tehostamalla maa­talouden vesiensuojelua. Maatalous on Itämeren suurin kuormittaja. Peräti 70 prosenttia Suomen maatalousmaasta käytetään eläinpohjaiseen ravinnon tuottamiseen.Jätevesien puhdistustakin on tarpeen tehostaa, sillä jätevesien ravinteet kulkeutuvat mereen kaukaa sisämaasta. Suomen olisi jo aika muuttaa typpipolitiikkaansa ja saattaa puhdistusvaatimukset EU-tasolle.