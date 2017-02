Ilmasto muuttuu, dinosaurus syö.

Pääkirjoitus

Britannia valmistautui kansan­äänes­tykseen EU-erostaan, äänestäjien joukossa oli valtava määrä epätietoisia. He eivät olleet saaneet riittävän selvää kuvaa Euroopan unionista, sen vaikutuksesta Britanniaan tai brexit-leirin väitteiden totuudenmukaisuudesta.Silloin unioni ryntäsi auttamaan tiedonhaluisia. Briteille kerrottiin totuus Britannian maksuista Brysselin kassaan, maan saamista tuista ja samalla oiottiin valheellisia väitteitä jäsenyydestä.No kun ei.Kun epätietoisuus kasvoi ja äänestys lähestyi, EU teki päätöksen: se ei lähde touhuun mukaan. Unioni katsoi, että kyse on jäsenmaan sisäisestä asiasta, johon ei pidä sotkeutua. Epätietoiset jäivät epätietoisiksi. Lopulta he ratkaisivat kansanäänestyksen lopputuloksen.linjaus oli karmea virhe. Oli äärimmäisen typerää pelätä joutuvansa osapuoleksi Britannian vääntöön, koska EU todellakin oli osapuoli. Unionin olisi pitänyt ihan itsesuojelunkin nimissä vaikuttaa lopputulokseen – Britannian lähtö kun heikentää unionia.Puuttumattomuudellaan EU-koneisto tuli kertoneeksi huonoa itsestään. On vaikea sanoa, olisiko puuttuminen auttanut, mutta valittu linja tuki brexit-väen tulkintoja tunnottomasta, etääntyneestä ja sisäisiin valtapeleihin keskittyneestä EU-eliitistä.vuosi on unionin historian tärkein vuosi. Hollanti, Ranska ja Saksa järjestävät tärkeät kansalliset vaalit, joiden lopputulosta on mahdotonta ennakoida. Äärioikeisto nousee näissä maissa.Oikeiston retoriikkaan kuuluvat väitteet, joiden mukaan integraatio on haitallista ja eristäytyminen edullista. Näkemystä tukee Venäjän hallinto ja nyt myös Yhdysvaltain hallinto. Jos nämä tahot onnistuvat, Eurooppa heikentyy.Nyt jos koskaan unionin – sekä jäsenmaiden että EU-koneiston Brysselissä – pitäisi valmistautua tarjoamaan näkemyksiä ja tekoja, jotka puolustavat ­integraatiota ja vastustavat populismia. EU on iso teema kaikissa näissä vaaleissa, ja epätietoisia on taas miljoonittain.Uhka voisi olla uusi mahdollisuus tiivistää rivejä, tarkistaa arvoja ja edetä esimerkiksi yhteisen puolustuksen ­rakentamisessa.Mitään vastaiskua, rivien tiivistämistä tai puolustustaistelua ei kuitenkaan ole rakenteilla. EU seuraa tyynenä, kun sitä ja integraation kymmenien vuosien saavutuksia tuhotaan.Ilmasto muuttuu, dinosaurus syö.