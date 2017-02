Tilanne on vakava, mutta Donald Trumpin herättämä tunneaalto on sekin vaarallinen

Pääkirjoitus

Donald Trumpin ensimmäisten presidenttiviikkojen dramaattisimmat päätökset noudattelivat hänen vaalilupauk­siaan. Meksikon rajan muurihankkeen tai muslimien maahantulorajoitusten ei siis olisi pitänyt yllättää, mutta kyllä ne yllättivät.Kahdessa viikossa Yhdysvaltain presidentti Trump on saanut ­aikaan niin paljon hämmennystä, että tuloksia kannattaa jo nyt ­pysähtyä arvioimaan. Yleensä valtiomiesten ensimmäisille näy­töille annettu arviointiväli on sata päivää.Huolenaiheet ovat todellisia ja suuria. Trumpin toimien herättämä pelokas ja vihainen tunneaalto suurentaa pelkoja entisestään.Tunne voi olla voimavara, mutta tapahtumat ja tiedossa olevat tekijät ovat parempia välineitä, kun yrittää nähdä sumun läpi. Dramaattisten päätösten lisäksi Trumpin hallituksessa tapahtuu muutakin, eikä kaikki osoita vain yhteen suuntaan.Yksi selitys Trumpin ensi toimien aiheuttamaan hämmennykseen oli arvio, ettei hän toteuta vaalilupauksiaan, kun aiemmatkaan presidentit eivät ole tehneet niin.Yhdysvaltalainen tilastotieteilijä Nate Silver huomauttaa Fivethirtyeight-sivus­tollaan, että itse asiassa useimmat presidentit ovat vähintään yrittäneet toteuttaa ­lupauksiaan kausiensa alussa. Trumpin kohdalla siihen ei vain uskottu, koska useita lupauksia pidettiin täysin tolkuttomina.ähänastisten päätösten yksi yhteinen piirre on, että ne vetoavat voimakkaasti Trumpin ydinkannattajiin mutta eivät laajenna hänen kannattaja­pohjaansa. ­Ilmeisesti ennätysmäisen alhaiset kannatusluvut presidentti­kauden alkaessa eivät erityisesti vaivaa Trumpia.Osassa päätöksistä on kyse vasta alkusiirroista pitkissä prosesseissa. Esimerkiksi muurin rakentaminen Meksikon rajalle vaatii rahoitusta, joka tosin näyttäisi järjestyvän.Trump ei ole lähtenyt hajottamaan vapaakauppasopimusta Meksikon ja Kanadan kanssa, vaan vaatii siihen muutoksia.Tyynenmeren ja Aasian vapaakauppa­sopimuksen Trump sen sijaan romutti. Euroopan kanssa vapaakauppasopimusneuvottelut olivat jo muutenkin jäissä.elvästi kiistellyin Trumpin antama asetus on määräaikainen maahantulokielto pakolaisille ja seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille. Leväperäi­sesti laaditun asetuksen herättämä vastalausemyrsky kautta maailman saattoi yllättää Trumpin ja hänen avustajansa.Päätös nosti Trumpin äärioikeistolaisen avustajan Stephen Bannonin julkisuuden huipulle ja lehtien kansikuviin. Se voi korveta turhamaista presidenttiä.Osa Trumpin näyttävästi tekemistä päätöksistä on sellaisia, joita republikaani­enemmistöinen kongressi tekisi hänestä riippumatta. Barack Obaman läpi viemän ­terveydenhoitouudistuksen purkamisen käynnistäminen kuuluu siihen joukkoon.Mutta sitten on toimia, jotka poikkeavat suuremmasta kuvasta.Päättyvän viikon lopussa Trump muun muassa kehotti Israelia olemaan toteuttamatta suunnitelmaansa tuhansista uusista asunnoista miehitetyllä Länsirannalla. Iran sai ohjuskokeesta varoituksen muttei uhkausta ydinohjelmansa valvontaa koskevan sopimuksen purkamisesta. Trumpin avustajat ilmoittivat, ettei Venäjään kohdistuvia pakotteita pureta, ellei Venäjä muuta toimintaansa Krimillä ja muualla Ukrainassa.Kahden viikon kokemuksella voi sanoa, että tilanne on vakava. Mutta ovet kannattaa pitää auki, vaikka Trumpin kohdalla optimistit ovat pettyneet toistuvasti.