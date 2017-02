Eläke voi olla hittituote

Pääkirjoitus

eläkejärjestelmä uudistui vuoden alusta. Suurin etukäteishuomio on kohdistunut eläkeiän asteittaiseen nousuun ja sen sukupolvivaikutuksiin. Vähemmän huomiota on kiinnitetty uudistuksen osaan, jota kutsutaan käsitehirviöllä osittainen varhennettu vanhuuseläke.Huomioon olisi kuitenkin aihetta, sillä uudessa eläkemuodossa on paljon houkuttelevia piirteitä ja hyvin vähän byrokratiaa – etenkin verrattuna vuodenvaihteessa lakkautettuun edeltäjään, osa-aikaeläkkeeseen.eläkkeen idea on yksinkertaistettuna se, että ihminen voi 61 vuotta täytettyään ruveta etukäteen nostamaan siihen mennessä karttuneesta eläkkeestään joko neljänneksen tai puolet. Eläkkeen saanti on käytännössä ilmoitusasia – päätöksessä ei ole tarveharkintaa.Eläkettään nostava voi joko lopettaa työnteon kokonaan, vähentää sitä eli siirtyä osa-aikaiseksi (työnantajan kanssa sopien) tai olla vähentämättä eli jatkaa kokoaikaisena ja nostaa eläkettään ikään kuin lisätulona. Eikä siinä vielä kaikki. Työtönkin voi nostaa osittaista eläkettä työttömyyskorvausten vähentymättä.Kääntöpuoli on se, että eläkkeestään ei saa aivan täyttä neljännestä tai puolikasta. Summaa pienennetään sen perusteella, kuinka pitkä aika on varsinaiseen alimpaan eläkeikään. Vähennys jää myös pysyväksi eli täysi vanhuuseläke jää vastaavasti pienemmäksi – koko loppu­elämän ajaksi.eläkkeen varhennusmahdollisuus on ollut vuodesta 2003 ja Norjassa vuodesta 2011. Molempien maiden järjestelmä on monin osin joustavampi eli houkuttelevampi kuin Suomen.Norjassa varhennukseen oikeutetuista peräti kolmannes oli tarttunut mahdollisuuteen vuoden 2015 lopussa. Ruotsissa vastaava luku on runsas viidennes. Norjassa erityisesti miehet ovat siirtyneet hanakasti nauttimaan eläkkeistään.Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla yllä olevia lukuja esittelevä yhteyspäällikkö Mika Vidlund kutsuukin osittaista vanhuuseläkettä ”hittituotteeksi” Ruotsissa ja Norjassa.Suomessa eläkeyhtiöiden tiedotteista voi ynnäillä, että yhtiöt ovat jo tammikuun aikana saaneet yhteenlaskettuna todennäköisesti tuhansia hakemuksia. On tietysti varhaista päätellä, onko kyse vain alkuryntäyksestä. Mutta jos naapuri­maiden esimerkistä ja uuden eläke­muodon hyvistä puolista pitäisi jotain päätellä, järjestelmän suosio ei Suomessakaan jää pyrähdykseksi.