Tsaarinaikainen rikoslaki kaipaa hölskyttelyä

Rikoslakimme on vanhoissa kääreissä: Aleksanteri III:n joulukuussa 1889 antamasta armollisesta asetuksesta on jo vierähtänyt aikaa.



Rikoslain sisältö on silti verraten hyvin seurannut yhteiskunnan kehitystä. Rikoslakia on jatkuvasti muutettu ja täydennetty uusilla pykälillä ja luvuilla. Vain muutama pykälä on 1800-luvun asussaan – pettolapset ja sukuoikeudet ovat onnistuneet uhmaamaan aikaa.



Varsinkin viime vuosikymmeninä rikoslain muutoksiin ovat usein motivoineet Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset ja sitoumukset vaikkapa terrorismin torjunnassa. Toki kotoperäisiäkin muutoksia tehdään. Esimerkiksi vainoamisen kriminalisointi on osoittautunut tarpeelliseksi.



On vaikea kuvitella miltään elämän­alueelta tekoa, jota yleisesti pidettäisiin hyvin moitittavana mutta ­johon soveltuvaa rangaistussäännöstä ei jostakin laista löytyisi.



Ongelmana etenkin rikoslain ­ulkopuolella ­on ollut pikemminkin ylisäätely. Tapana on ollut liittää useimpien lakien loppupykäliin sakkouhkainen rangaistussäännös lain rikkomisesta. Näin kadotetaan ­”oikean rikoksen” idea.



Rikoksiin liittyy aina rangaistuksella uhkaaminen. ­Rangais­tukset puuttuvat perusoikeuksiimme, minkä vuoksi yhteiskunnan säätelyssä rikosoikeus on – ja sen pitääkin olla – viimeinen vaihtoehto ja äärim­mäinen keino inhimillisen toimeliaisuutemme ohjaamisessa haluttuun suuntaan. Rangaistuksella uhkaaminen ei käy patenttilääkkeeksi mihin tahansa yhteiskunnalliseen vaivaan.



Nettokustannuksetkin on syytä muistaa. Jokaisella sakolla uhkaamisella on hintalappu myös uhkaajalle, veronmaksajalle. Valtiolle mahdollisesti kertyvä maksutulo kattaa ani harvoin käsittelykustannukset. Näin on etenkin silloin, kun sakkorangaistus langetetaan täysimittaisen, esitutkinnasta, syyteharkin­nasta ja tuomioistuinkäsittelystä koostuvan menettelyn jälkeen. Perintäkin maksaa, vaikka sakosta ei kertyisi senttiäkään.



Moitittavana pidettävän menettelyn edessä ei tarvitse nostaa käsiä pystyyn, mutta ensin kannattaa harkita muita kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä ajattelu näyttää vahvistuvan ainakin liikennekäyttäytymisen ohjaamisessa. Valtioneuvoston tuore periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta tarjoaa hallinnollisia maksuja liikennerikkeiden seuraamuksiksi.



Kaikkia liikennesääntöjen rikkomisia ei tarvitse käsitellä rikos­oikeusjärjestelmässä. Hallinnollisten ”liikennevirhemaksujen” käyttöalan laajentamisen puolesta on esitettävissä vahvoja periaatteellisia ja käytännöllisiä syitä. Maksut voivat olla eri tavoin porrastettuja. Niillä voi olla vaikutusta ajoneuvon kuljettajan ajo-oikeuteen. Tilastotkin kaunistuisivat, kun rikosten määrä Suomessa näin puolittuisi.



Vai kuinka moni meistä pientä ylinopeutta joskus ajavista oikeasti tuntee itsensä rikolliseksi?



Kriminaalipoliittisesti on järkevää, etteivät vähäiset rikkomukset kuormita rikosoikeusjärjestelmäämme. Silloin jää resursseja olennaiseen. Rikosvastuun pitäisi toteutua tehokkaasti kriminalisointeja aidosti edellyttävällä alueella, kuten vihapuheen suitsimisessa.



Tarvitsemme kustannustehokkaita ja oikeusvarmuudeltaan hyviä keinoja käsitellä rikosasioita. Tämän vuoden alussa voimaan tullut sakkomenettelylaki ja sen laajentaminen lausuntokierroksella olevan oikeusministeriön työryhmämietinnön mukaisesti edustavat tällaista kehitystä.



Keinoihin jää paljon kehittämistä. Esimerkiksi näytön esittäminen hovioikeudessa on resurssisyöppö ja näennäinen ­oikeusturvan tae. Miksi käräjäoikeuden kykyihin ei luoteta? Kuinka monen korkeasti koulutetun ja kokeneen tuomarin pitäisi käräjäoikeudessa vastaanottaa näyttö ja ratkaista juttu, että ratkaisun uskottaisiin tulleen oikein tehdyksi?



Yhtenä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeena voitaisiin käynnistää ”loppuhölskyttely”, jossa nyt hieman tilkkutäkkiä muistuttavan rikoslakimme sisäinen systematiikka tarkistettaisiin ja sen luvut ja pykälät pantaisiin tarkoituksenmukaiseen järjestykseen.



Aleksanteri III:n kalpea haamu häivytettäisiin antamalla koko komeudelle 2000-luvulle tuleva numero säädöskokoelmastamme. Se olisi Suomen satavuotisen itsenäisyyden arvoinen kulttuuriteko.



Matti Nissinen



Kirjoittaja on valtakunnansyyttäjä.