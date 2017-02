Romanian selitys ontui – vankiloiden ahtaus on huono peruste korruptoituneiden poliitikkojen armahduksille

Pääkirjoitus

Romaniassa on nähty tällä viikolla suurimmat mielenosoitukset sitten vuoden 1989, jolloin diktaattori Nicolae Ceaușescu kaatui.



Kansan sai raivoihinsa hallituksen tekemä asetus, joka käytännössä ­armahtaa korruptioon syyllistyneitä poliitikkoja ja viranomaisia. Lauantai-iltana hallitus taipui perumaan asetuksen.



Romania on Euroopan köyhimpiä ja korruptoituneimpia maita, ja suunniteltu asetus nähtiin takapakkina.



Romania liittyi EU:hun yhdessä Bul­garian kanssa vuonna 2007. EU teki ­pahan virheen liittymisprosessin aikana. Se lupasi maille ennakkoon päivämäärän, jolloin ne pääsevät jäseniksi. Tämän seurauksena maat liittyivät unioniin epäkypsinä. EU:lta on vienyt pitkään koulia niistä mallikelpoisia oikeusvaltioita.



Tammikuussa EU julkaisi seuranta­raportin, jossa se kiitteli Romanian korruptionvastaista taistelua. Nyt tuo työ uhkasi valua hukkaan.



Romanian hallitus selitteli asetusta sillä, että se yrittää saada maan täysiä vankiloita väljemmiksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Roma­nialle useita tuomioita vankilaoloista.



Vankiloiden ahtaus on totta, mutta silti selitys ontui pahasti. Virheitä voi harvemmin korjata tekemällä toisia virheitä.