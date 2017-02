Rinne ei voi enää sivuuttaa nuoria

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Antti Rinne , 54, jatkaa odotetusti Sdp:n puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta. Lahden puoluekokouksessa hän sai haastajakseen nuorten äänitorveksi nousseen Timo Harakan, 54, ja kansainvälisempää linjaa ajavan Tytti Tuppuraisen, 40. Haastajilla ei kuitenkaan ollut todellisia mahdollisuuksia nousta puolueen johtoon.



Taistelu olisi ollut ihan toisennäköinen, jos kisaan olisi lähtenyt todellinen nuoremman polven demari, vahvaa suosiota nauttiva eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 34.



Puheenjohtajakisa syntyi kuitenkin aidosta tyytymättömyy­destä istuvaan puheenjohtajaan Antti Rinteeseen. Puoluekokouksen käytävillä ­Rinteen politiikkaa moitittiin kovin sanoin. Moni demari on edelleen sitä mieltä, että Rinteellä ei ole mahdollisuuksia nousta pääministeriksi vuoden 2019 eduskunta­vaalien jälkeen. Häneltä puuttuu karisma ja taito puhutella muitakin kuin demari­perheeseen vahvasti juurtuneita, enimmäkseen iäkkäitä ihmisiä.



M altillinen vasemmisto on vaikeuksissa monessa länsimaassa, ja Suomen sosiaalidemokraatit ovat kulkeneet vaalitappiosta toiseen jo lähes 20 vuotta.



Sdp:llä on kunniakas historia ja keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Puolueen arvopohjassa on asioita, joita suuri osa suomalaisista kannattaa. Kaikista pidetään huolta, ja kaikilla on samat mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään. Hyvinvointiyhteiskunta on kaikkien mielestä hyvä juttu.



Loistava menneisyys ei kuitenkaan tarjoa riittävästi vastauksia tulevaisuuteen tai ­nykyisiin haasteisiin. Edistyksellisen uudistajan rooli on siirtynyt muille puolueille, kuten Timo Harakka muistutti.



Ay-pomosta puoluejohtajaksi hypännyt Rinne on tasapainoillut puolueen eri ryhmittymien välillä ­tilanteiden mukaan. Linja on näyttänyt varovaiselta ja hapuilevalta. Rinne kerää pisteitä yksittäisissä ­asiakysymyksissä, mutta vahvan valtiomiehen ­syvemmät linjaukset puuttuvat. Hän vaikuttaa ­näpertelijältä verrattuna vaikka Paavo Lipposeen.



Sdp:n kovimpia haasteita on työelämän murros. Perinteiset duunariammatit vähenevät, ja nuorille on tarjolla yhä enemmän työttömyyttä, pätkätöitä tai itsensä työllistämistä. Sosiaaliturva kannustinloukkuineen vaatisi ison remontin, mutta kysymys perustulon kaltaisista remonteista on Sdp:lle vaikea.



Vahva kytkös ay-liikkeeseen pitää demarit jumissa näiden haasteiden edessä. Demarinuorten oma malli, yleisturva, näyttää hautautuneen jonnekin puoluetoimiston ­uumeniin. Näissä kysymyksissä Sdp näyttäytyy nuorille saavutettujen etujen ja vanhempien ikäluokkien linnakkeiden puolustajana.



R inne ja hänen kannattajansa ovat nyt tyytyväisiä ykköspaikkaan gallupeissa kuntavaalien lähestyessä. Perussuomalaisiin eksyneet duunarikannattajat näyttävät palaavan kotiin. Oikeistopopulismin lumo vaikuttaa ainakin het­keksi hellittäneen. Itsetyytyväisyys voi kuitenkin olla petollista.



Samaan aikaan Sdp:n ohi liukuu monta muuta äänestäjäryhmää, kuten nuoret, ­koulutetut naiset. Sdp:n kannatus voisi jo olla paljon tämänhetkistä suurempikin, jos ottaa huomioon Juha Sipilän (kesk) hallituksen lukuisat kompuroinnit.



Sdp:n jäsenten keski-ikä on 63 vuotta. Puolueella ei ole tulevaisuutta, jos se ei ­houkuttele nuoria. Toisella puheenjohtajakaudella Rinne ei voi enää sivuuttaa nuorille tärkeitä kysymyksiä. Viestin ja imagon kirkastamisessa hän saa vastedes apua uudelta puoluesihteeriltä Antton Rönnholmilta, 36, joka oli nuorten ehdokas tehtävään.