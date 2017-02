Populismi kutsuu Ranskassa ja Italiassa, ei Ruotsissa

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime aikojen poliittisten mullistusten syitä on haettu yksittäisistä taustatekijöistä: koulutuksesta, tulotasosta tai vaikkapa iästä. Todellisuudessa syitä on monia. Ne limittyvät, ja niiden painoarvo vaihtelee yhteiskunnasta toiseen.



Tutkimusyhtiö Ipsos Mori tutki populismin rakennetekijöitä 23 maassa. Suomea lähin maa oli Ruotsi.



Selvityksestä kävi ilmi, että kahdeksan kymmenestä vastanneesta ei luottanut maansa puolueisiin. Seitsemän kymmenestä ei luottanut hallitukseenkaan. Kaksi kolmesta tunsi epäluottamusta tiedotusvälineisiin, kuusi kymmenestä pankkeihin, oikeuslaitokseen ja suuryhtiöihin.



Yli puolet vastanneista katsoi, että työpaikkaa täytettäessä tulisi suosia oman maan kansalaista. Neljä kymmenestä ­halusi näin tehtävän, vaikka se sitten ­tarkoittaisi huonompaa talouskasvua.



Kuusikymmentä prosenttia kaikista vastaajista oli samaa mieltä sellaisen väitteen kanssa, että ”yhteiskunta on rikki”.



Kuva täsmentyy, kun luopuu keski­arvoista ja poimii tuloksia esille maittain. Voimakas kotimaisen suosiminen, epäilys muualta tulleiden halusta viedä kantaväestön etuja ja vahva poliittinen tyytymättömyys luonnehtivat vastaajien asenteita Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa. Perässä tulee Turkki.



K un vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko heidän ja heidän lastensa sukupolven elämä rikkaampaa kuin edeltävällä sukupolvella, ­Euroopan maista pessimistisiin kuuluivat Ranska, Italia, Espanja ja Unkari. Ranskassa ja Italiassa oli paljon niitä, jotka pitävät globalisaatiota uhkana.



Yhteiskunta on rikki, tulevaisuus synkkä, ulkoa tulee uhka, ja kaikki valehtelevat. Monelle näin ajattelevalle vastaus on vahva, kansaa ja poikkeavia näkemyksiä kuunteleva johtaja. Mittauksen todistamien tunnelmien ­pohjalta ei voi olla yllätys, jos populismi etenee tämän vuoden vaaleissa Ranskassa ja Italiassa.



Vastaavasti voidaan etsiä populismin mahdollisuuksia niissä maissa, joissa ­ajateltiin ihan toisin. Euroopan maiden kansalaisista ruotsalaiset ja saksalaiset ­eivät nähneet tulevaisuutta synkkänä. He ­eivät kaivanneet yksinkertaisia vastauksia tai autoritaarisia johtajia.