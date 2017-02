Monikulttuurisuus on pienen kansan isänmaallisuutta – yhdenmukainen Suomi oli tympeä

Pääkirjoitus

Oletko

Homoseksuaalisuus

Miksi

Esimerkiksi

Amerikasta

joku epä­normaali, oli pahinta, mitä kaverille saattoi kouluaikana sanoa. Epänormaali piti sisällään kaiken sen, mitä me emme missään tapauksessa halunneet olla. Heikko, köyhä, tunteellinen, homomainen, erilainen.Yhdenmukaisuuden paine kuuluu totta kai tiettyyn ikään, mutta Suomessa se kuului myös tiettyyn aikakauteen.Oma nuoruuteni osui 1970-luvulle, joka on säilynyt muistikuvissani mustavalkoisena vuosikymmenenä. Sen sijaan 1980-luvusta mieleen on tallentunut värillisiä muistikuvia. Muistilla on oma viisautensa.poistettiin sairausluokituksesta vuonna 1981. Kehottaminen homoseksuaalisuuteen pysyi kuitenkin rikoksena aina vuoteen 1999 asti. Sitä on vaikea edes kuvitella, kun kirkko kiistelee homoparien vihkimisestä.Tuntuuko sinusta joskus, että vanne puristaa päätäsi, koulupsykologi kyseli 1970-luvulla. Silloin sitä kyllä kannattikin kysyä.Yhteiskunnan suuri vanne on höltynyt viime vuosikymmeninä hämmästyttävää vauhtia. Homot ovat vain yksi ihmisryhmä, jonka elämä on muuttunut helpommaksi.Jopa vasenkätisiä pidettiin pitkään pelottavina ja poikkeavina. Vielä 1960-luvulla vasenkätisiä yritettiin suomalaiskouluissa pakottaa kirjoittamaan oikealla eli ”kauniilla” kädellä.kaivella vanhoja? Siksi, että ilmassa näyttää olevan halua palata vanhoihin hyviin aikoihin. ”Make America Great Again” on saamassa jäljittelijöitä Suomestakin.Joillekin näyttää olevan ylivoimaista sulattaa sitä, etteivät he voi rakentaa itsetuntoaan normaaliuden varaan. He haluaisivat palauttaa ajattelun, jossa maailma jaetaan enemmistöön ja poikkeaviin.Jos pitää katseensa tiukasti omassa ämpärissä, sellaisen ajattelun voi vielä jotenkin ymmärtää, mutta jos vilkaisee ympärilleen, tajuaa, miten ääliömäistä se on.Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin iskulause ”Amerikka ensin” tarkoittaa sitä, että amerikkalaiset haluavat jyrätä meksikolaiset, muslimit, kiinalaiset, eurooppalaiset ja totta kai myös suomalaiset.Suomalaiset trumpilaiset koettavat tasapainoilla populismin ja isänmaallisuuden välillä, mutta en oikein jaksa uskoa minkään puolueen lähtevän eduskuntavaaleihin iskulauseella ”Suomi kakkosena”.Suomalaisia on prosentin verran EU:n asukkaista ja alle promille maailman ihmisistä. Niin pienen porukan ei kannattaisi kovin paljon innostua siitä, kun isommat kansat ryhtyvät uhoamaan.Suomalaisille parempia ovat sellaiset ajatustavat, joissa korostetaan pienten kansojen, kielten ja kulttuurien merkitystä. Kutsutaan sitä sitten vaikka monikulttuurisuudeksi.Yhdysvalloissa Suomi tunnetaan nyt paljon paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten. Se johtuu juuri monikulttuurisuuden vahvistumisesta.Perinteisestä amerikkalaisesta näkökulmasta suomalaisuus on nimittäin vain amerikkalaisuuden kehno alkeismuoto, jossa ei ole mitään kovin kiinnostavaa. Mutta jos maailmaa katselee monikulttuuristen lasien läpi, suomalaisuus alkaa näyttää omaperäiseltä, jännittävältä ja ihanasti hullulta.Juuri tällaisia okulaareja käyttävät toimittajat ovat reissanneet viime vuosina kirjoittamassa ihastuneita juttuja Suomesta.Monikulttuurisuus on pienen kansan isänmaallisuutta.katsoen suomalaiset ovat melkeinpä alkuperäiskansa. Eivätkä he ole siinä ihan väärässä.Suomalaisten esi-isät saapuivat pian jääkauden jälkeen. Suomi on pieni ja kummallinen kieli. Suomalaisten geenitkin ovat niin poikkeuksellisia, ettemme oikeastaan edes kuulu Eurooppaan.Pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Kansankodin pimeämpi puoli Tapio Tamminen kertoi, kuinka ruotsalaislääkäri Gustav Retzius arvioi suomalaisia vuonna 1873: ”Tyypillinen suomalainen on saamaton ja hidas, raskastekoinen ja kömpelö ruumiinliikkeissään, kaikin tavoin hyvin vanhoillinen.”Myös kalloja mitanneet saksalaiset kraniologit luokittelivat suomalaiset pyöreäkalloisiin mongoleihin, ei suippokalloisiin arjalaisiin.Jos joku suomalainen haluaa kaiken tämän jälkeen edistää pohjoisen rodun asiaa, hänen kannattaa aloittaa jättämällä lisääntyminen väliin.