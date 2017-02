Arvokas kuolema on tärkeä tavoite

Pääkirjoitus

eutanasian laillistamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina. Aloite keräsi määräajassa yli 63 000 kannat­tajaa. Mielipidekyselyjen mukaan suomalaisten enemmistö olisi valmis laillistamaan kuolinavun.Aloite tarttuu hyvin herkkään asiaan avaamalla keskustelun ­siitä, saako toista ihmistä laillisesti auttaa kuolemaan. Eutanasia herättää jyrkkiäkin mielipiteitä puolesta ja vastaan, mutta toivottavasti eduskunta pystyy pohtimaan asiaa syvällisesti ottaen huo­mioon sen monet ulottuvuudet.Kansalaisaloitteessa eutanasiaa ehdotetaan laillistettavaksi hyvin tiukoilla reuna­ehdoilla. Kuolinapu tulisi sallia vain sellaisille kuolemansairaille potilaille, joiden fyysistä tai psyykkistä kipua ei pystytä lievittämään enää muilla keinoilla.Potilaan pitäisi olla oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen. Hänen tulee ymmärtää, mistä on kysymys. Tämä sulkisi pois psyykkisesti sairaat sekä muistisairaat.Potilaan tulisi itse toistuvasti pyytää eutana­siaa. Lääkärin tulisi varmistaa, ettei pyyntö tapahdu painostuksesta. Lääkäri ja potilas olisivat molemmat sitä mieltä, että muita mielekkäitä vaihtoehtoja potilaan tilanteeseen ei enää ole. Lääkärin pitäisi myös konsultoida toista lääkäriä, joka tapaisi potilaan henkilökohtaisesti.Hoitohenkilöstö saisi kieltäytyä eutanasiasta, mutta lääkärin tulisi ohjata potilas toiselle lääkärille, joka on valmis toteuttamaan kuolinavun.rvokas kuolema on tärkeä tavoite, eikä kenenkään pitäisi kärsiä sietämättömästä tuskasta, jos häntä voidaan auttaa.Eutanasiaa on vastustettu muun ­muassa sillä perusteella, että saattohoito tulisi ensin saada kaikkien oikeudeksi. Saattohoito on kehittynyt viime vuosina paljon, mutta kaikkialla Suomessa ei vielä saa ­tarpeeksi tasokasta palliatiivista eli oireisiin keskittyvää hoitoa. Oireiden lievittämiseen on monia vaihtoehtoja. Viime kädessä potilas voidaan esimerkiksi nukuttaa.Eutanasia ja hyvä saattohoito eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Kansalaisaloite ehdottaakin, että korkeatasoinen saattohoito pitäisi eutanasian ohella turvata lailla kaikille. Esimerkiksi Belgiassa eutanasian laillistaminen antoi sysäyksen myös saattohoidon parantamiseen.Lääkäriliitto vastustaa eutanasiaa ja vetoaa lääkärin etiikkaan, jonka mukaan lääkärin tehtävä on parantaa sairauksia ja suojella elämää. Viimeisimpien kyselyjen ­mukaan jo lähes puolet lääkäreistä kuitenkin kannattaa eutanasian laillistamista. ­Paljon harvempi heistä antaisi itse kuolinapua.Uskonnollisista syistä eutanasiaa vastustavat vetoavat elämän pyhyyteen. Eutana­sian puolustajat katsovat asiaa toisin: jos elämä ei ole enää elämisen arvoista ja on ­joka tapauksessa päättymässä, kuolemaa voidaan nopeuttaa.utanasian yhteydessä nousee keskustelu myös avustetusta itsemurhasta, jossa potilas ottaa itse tappavan aineen. Suomen lainsäädäntö ei tunne käsitettä lainkaan. Lääkärin oikeusturva on epäselvä, jos hän avustaa tällaisessa.Eutanasian laillistaneissa maissa on huomattu, että vain harvoin kuolinapua on pyydetty sietämättömien fyysisten kipujen takia. Monelle vakavasti sairaalle riittää, että hän tuntee kuoleman lähestyessä olevansa turvassa. Kaikille se ei riitä. ­Keskustelu eutanasiasta koskettaakin ihmisen syvimpiä tunteita, esimerkiksi kuolemanpelkoa.Vaativinta on kuolinavun rajaaminen. Eutanasian laillistaneessa Hollannissa keskustellaan jo siitä, pitäisikö elämäänsä kyllästyneille vanhuksille sallia eutanasia.