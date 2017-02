Sdp lähes luopui sosialismista

Pääkirjoitus

s-sana tulee vastaan heti alussa, tarkemmin sanoen kolman­nessa kappaleessa.”Sosialidemokratia on yhteiskunnallista uudistustyötä sosialismin arvojen perustalta.”Näin lukee Sdp:n nykyisessä periaateohjelmassa. Se on vuodelta 1999.Itse asiassa sosialismi mainitaan periaateohjelmassa edellisessäkin kappaleessa. Siinä kuvataan Sdp:n perustamista.”Forssan kokouksessa 1903 puolue muuttui sosialidemokraattiseksi puo­lueeksi. Se hyväksyi kansainvälisen työväenliikkeen sosialistisen ohjelman ja omaksui kansanvaltaiset menettely­tavat.”, se kuuluisa Forssan ohjelma, jonka tavoitteet – kahdeksan tunnin työpäivän sun muut – Sdp onnistui toteuttamaan jo aikaa sitten. Forssan ohjelma oli Sdp:n periaatelinja vuoteen 1952 asti. Sittemmin periaatelinjaa on uudistettu vuosina 1987 ja 1999.Uuden periaateohjelman piti tulla voimaan Sdp:n viime viikonlopun puo­luekokouksessa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Puoluekokous ei hyväksynyt periaateohjelman luonnosta ja päätti siis pitää voimassa vuoden 1999 linjauksen.Luonnos ei saanut periaateohjelman statusta. Se julkaistiin ”poliittisena linjauksena” – mitä se ikinä tarkoittaakaan.periaateohjelmatyö on ollut sekava prosessi. Yksi kiistoista on liittynyt sosialismi-termin käyttöön. Joissain versioissa se on ollut mukana, joissain ei.Sdp:n puoluehallituksen kokouksissa Tytti Tuppurainen vaati termin poistamista periaateohjelmasta kokonaan.Periaateohjelman uudistamisesta päätettiin Sdp:n puoluekokouksessa vuonna 2014. Uudistustyötä ryhtyi vetämään Johannes Koskinen. Keväällä 2015 Koskinen luopui, kun hänet nimitettiin Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokuntaan. Työtä jatkoi Juha Eskelinen.Raakaversio toimitettiin viime keväänä piireille kommentoitavaksi. Se sai kovaa kritiikkiä. Luonnos oli vaaliohjelman, poliittisen julistuksen ja linjapaperin sekasotku. Vuoden 1999 ohjelmassa sivuja oli kaksi, uudessa versiossa 22.Puoluekokoukseen tuodussa versiossa sosialismi-termiä ei ollut ensin lainkaan. Sitten se palautettiin historiallisena viittauksena. Ja sitten koko historiaosuus poistettiin. Sen jälkeen sosialismi palautettiin leipätekstiin. Siihen kuitenkin lisättiin etuliite ”demokraattinen”.”Demokraattisen sosialismin tavoitteena on vapaista ja tasa-arvoisista ihmisistä koostuva solidaarinen yhteiskunta.”