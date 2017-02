Naisten tukeminen vastauksena Trumpin päätökselle on Suomelta oikea ratkaisu

Pääkirjoitus

Naiset

P

M

ja tytöt ovat etusijalla, kun Suomi tekee seuraavan kerran päätöksiä kansainvälisille avustusjärjestöille myönnettävästä ­rahoituksesta.Suomi on päättänyt suunnata noin kymmenen miljoonan ­euron kokonaispotista entistä suuremman osan kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyden edistämiseen.Rahamäärät eivät ole suuria, mutta päätös on silti erittäin ­tärkeä. Se on Suomen yritys vastata hätähuutoon, joka seurasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöksestä viedä rahoitus aborttitietoutta jakavilta järjestöiltä kehitysmaissa.Trumpin toissa viikolla allekirjoittama asetus kieltää rahoituksen kaikilta järjestöiltä, jotka edes mainitsevat abortin. Käytännössä se vie monilta köyhiltä naisilta mahdollisuuden myös ehkäisyvälineiden saantiin, vahingoittaa hiv:n ja zika-viruksen vastaista työtä ja estää syöpäseulontoja. Naisia kehitysmaissa auttava Marie Stopes -järjestö arvioi, että Yhdysvaltain rahoituksen katoaminen yksin tältä järjestöltä johtaa 6,5 miljoonaan epätoivottuun raskauteen, 2,1 miljoonaan vaaralliseen aborttiin ja 21 700 äitiyskuolemaan Trumpin nelivuotisen kauden aikana.olitiikan tekeminen naisten ja tyttöjen kehoilla ei ole mikään uusi asia. Yhdysvalloissa republikaanipresidentti toisensa perään on allekirjoittanut saman ­rahoituskiellon, ja demokraattipresidentit puolestaan ovat kumonneet sen.Asetuksella Trump kosiskelee Yhdysvaltain äärikonservatiivisia abortin­vastustajia. Samalla hän sivuuttaa sen, että 60 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että abortin pitäisi olla kaikissa tai ainakin useimmissa tilanteissa laillinen.Samanlainen abortinvastainen ja naisten oikeuksien rajoittamiseen tähtäävä tuulenvire on pyyhkinyt myös Euroopassa. Puolan konservatiivinen hallitseva puolue yritti vastikään kieltää abortit kokonaan. Sekä Irlannissa että Maltalla on äärimmäisen tiukka aborttilaki.Siksi on äärimmäisen tärkeää, että Suomi ja muut samanmieliset maat pitävät entistä enemmän ääntä naisten oikeuksien puolesta kansain­välisissä järjestöissä ja neuvottelupöydissä.itä tulee naisten ja tyttöjen oikeuksiin, Suomi kuuluu Euroopassa samaan rintamaan Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Hollannin kanssa.Suomi on panostanut naisiin ja tyttöihin kehityspolitiikassa jo vuosikymmeniä. Hollanti puolestaan on käynnistänyt kampanjan, jolla pyritään paikkaamaan Yhdysvaltain jättämä satojen miljoonien eurojen rahoitusaukko. Selvää toki on, etteivät Euroopan maat ja mukaan lupautunut Kanada kykene paikkaamaan koko vajetta.Myös Suomi sanoo tukevansa Hollannin aloitetta. Mitään uutta rahaa tähän ei kuitenkaan ole tiedossa. Kaikki naisille ja tytöille annettava raha on pois jostain muusta.Suomi on leikannut kehitysmäärärahoja tuntuvasti. Tavoite, jonka mukaan kehitysyhteistyöhön käytettäisiin 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, on karannut kauas.Kun leikkauksia on tehty, niitä on pyritty kohdistamaan muille sektoreille kuin ­naisten asemaa tukeviin ohjelmiin. Tämä ei kuitenkaan lohduta esimerkiksi niitä yli 800:aa naista ja tyttöä, jotka päivittäin kuolevat ehkäistävissä oleviin raskauskomplikaatioihin köyhissä maissa.On hyvä, että Suomen ja Hollannin kaltaiset maat pyrkivät kamppailemaan naisten ja tyttöjen puolesta ja näyttävät, että tärkeistä arvoista ei anneta periksi. Syytä on ­kuitenkin miettiä, voisiko sittenkin tehdä vielä hieman enemmän.