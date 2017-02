Pakkasesta kohti mökin lämpöä

Pääkirjoitus

Onko

Muut

Käänne

se yhteistyötä? Jahaa, että ei järjestelmällistä.No onko se sitten keskustelua? Mistä kaikesta? Ja miten se eroaa yhteistyöstä?Määrittelyn tarve on ollut Ruotsissa suuri sen jälkeen, kun paikallinen maltillinen kokoomus ilmoitti tammikuussa, että se raottaa ovea ruotsidemokraateille ja päästää puolueen lähemmäksi mökin lämpöä, kuten naapurissa tavataan sanoa. Kyseessä oli selvä käänne Ruotsin politiikassa.puolueet ovat tähän asti pitäneet tiukasti kiinni siitä, ettei maahanmuuttovastaisuudesta tunnettujen ruotsidemo­kraattien kanssa tehdä yhteistyötä puo­lueen äärioikeistolaisen taustan takia.Nyt kokoomusjohtaja linjasi, että ruotsidemokraattien kanssa voidaan keskustella tietyistä asiakysymyksistä, jos se auttaa oman politiikan läpiviemistä val­tiopäivillä. Selvää oli, ettei hän puhunut esimerkiksi hallitusyhteistyön mahdollisuudesta. Ruotsissa seurataankin nyt tarkoin, mitä kaikkea muuta keskusteluyhteys voi tarkoittaa vastaisuudessa.Moni kysyy myös, miten mieli muuttui niin nopeasti kokoomuksessa.Vielä syksyllä puheenjohtaja Anna Kinberg Batra puhui ruotsidemokraateista ”rasistisena puolueena”, jonka kanssa ei voitaisi työskennellä. Tammikuun käänteen jälkeen­ kokoomus ja ruotsi­demokraatit ovat nyt jo pitäneet yhteisen kokouksen virkamiestasolla. Ruotsi­demokraattien Jimmie Åkesson myhisteli lauantaina tyytyväisenä Ruotsin radion haastattelussa: ”Tämä on hyvin suurta.”ruotsalaisten populistisuhteessa ei johdu nyt niinkään siitä, että ruotsi­de­mokraatit olisi tehnyt suuria muutoksia politiikkaansa. Toki puolue on pyrkinyt jo vuosia siivoamaan rivejään kiihkoilijoista suuremmalla ja pienemmällä menestyksellä. Nyt kyse on kuitenkin enemmän kokoomuksen suunnanmuutoksesta vaikeassa parlamentaarisessa tilanteessa.Vaalitappion jälkeen kokoomus on koettanut profiloitua uudelleen. Aiemmin varsin liberaali maahanmuuttolinja on kiristynyt. Laki ja järjestys ovat nousseet agendalla keskeiseen asemaan.Äänien menetys ruotsidemokraateille on painanut kokoomusta. Luultavasti osin siksi puolue lähentyy kokeeksi mallia, jolla populisteihin on suhtauduttu muualla Pohjoismaissa.Osa ruotsalaisista katsoo käänteen muokkaavan maata maahanmuuttovastaisuuden normalisoinnille. Osalle kyse on realismista. Kun puolueelle mitataan 17–18 prosentin kannatuslukuja, on vaikea olla ikään kuin sitä ei olisi olemassa.