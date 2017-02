Pikkuveli antaa, mutta isoveli ei osaa ottaa – miksi Suomi jättää käyttämättä virolaisten huipputeknisen lahjan?

Pääkirjoitus

Olin

Neuvostoaikana

Viro

opiskelu­aikoina oppaana museo­kylässä Koguvassa isoisäni kotisaarella Muhussa vuonna 1990. Suomalaisturisti saattoi sujauttaa käteen purukumin tai nailonsukkahousut kiitokseksi. Hämmennyksissä en saanut sanaa suustani.Silloista muutosvauhtia kaikkine sävyineen oli vaikea hahmottaa Suomesta käsin, eikä Viron kehityksen näkeminen vieläkään aina ­onnistu. Suomi on nyt heräämässä hitaasti siihen, ettei se ole Viro-suhteessaan enää vain antaja, vaan yhä useammin saaja. Valtioiden liki satavuotisissa suhteissa on meneillään roolien muutos.Viro julistautui itsenäiseksi Venäjästä 99 vuotta sitten 24. helmikuuta, noin kaksi ja puoli kuukautta Suomen jälkeen. Alkajaisiksi Suomelle lankesi antajan rooli. Suomi lainasi rahaa, ja sitten yli 3 500 vapaaehtoista suomalaista lähti valtiojohdon tukemana sotimaan Viron puolella bolševikkeja vastaan.Maailmansotien välissä itsenäinen Viro oli Suomen kilpailija taloudessa, mutta politiikassa pyytäjän roolissa. Viron valtiojohto tavoitteli unionia ja jopa valtioliittoa. Suomi taas piti liian läheistä sitoutumista Viroon vaarallisena.Ei Suomi kautta historian vain antajan roolissa ollut. Jatkosodassa yli 3 300 virolaista taisteli Suomen puolella.Neuvostomiehityksen aikana Suo­mi oli virolaisten ikkuna länteen, ja siten selvästi antava osapuoli.vein Suomesta purkkaa tuliaisiksi tutuille lapsille Viroon, mutta tarpeet muuttuivat nopeasti Neuvostoliiton hajotessa ja Viron vapautuessa. 1990-luvun alussa nailonsukkahousuja ei enää kaivattu. Silloin kunnostettiin perinnetalojen ruokokattoja rahalla, jota kertyi kahvin myynnistä turisteille.Itsenäisyytensä palauttaneen Viron alkuvuosina apua tarvittiin hätätilanteissa. Suomi toimitti ­meren yli jopa polttoainetta, kun Venäjä kiristi kaasutoimituksia Bal­tiaan. Suomi oletti, ettei rahaa koskaan nähdä, mutta Viro maksoi laskun.Edelleen seurakunnat, hyvän­tekeväisyysjärjestöt ja yksityiset ihmiset kuljettavat meren yli rollaattoreita ja kierrätysvaatteita, joita vähävaraiset virolaisperheet vastaanottavat kiitollisina. Asialla ovat yhä myös yksityiset ihmiset, kuten espoolainen Pirkko Kanerva, joka kuljettaa kierrätystavarat meren yli henkilökohtaisesti suoraan avun tarvitsijoille.Maiden suhteen tasapainottumisesta sosiaalipuolella kertoo, että viime vuonna loppui adoptiosopimus Viron ja Suomen välillä. Nykyisin Viron lapsille löytyvät adoptiovanhemmat yleensä kotimaasta.Monilla muilla aloilla muutos rooleissa on selvempi. Kun Suomi 1990-luvulla vei Viroon käytettyjä tykkejä, nyt maat aikovat ostaa yhteistyössä telatykkejä Etelä-Ko­reasta. Näin kumpikin saa ne edullisemmin ja molemmat hyötyvät.ei enää haaveile valtioliitosta Suomen kanssa. Nyt Viro kutsuu Suomea osallistumaan Tallinnasta alkavaan pikaratahankkeeseen, Rail Balticaan. Vastakaiku Suomenlahden pohjoisrannalla on varovaista, vaikka Suomi saa uuden yhteyden Keski- ja Etelä-Eurooppaan.Suomi saa Viron kautta myös yhteyden EU:n kaasumarkkinoille, kunhan kaasuputki Balticconnector valmistuu Suomen ja Viron välille. Välillä hanke venyi vuosia, ja näytti siltä, ettei Suomi havainnut olevansa saajan asemassa.Viro on jo omaksunut antajan roolia joissakin asioissa. Asenteen muutokseen on riittänyt, että virolaiset ovat ohittaneet suomalaiset muutamilla oleellisilla aloilla. Virolaiset kehittivät Skypen, ja Viron valtion sähköiset palvelut ovat monipuolisemmat kuin Suomen.Viro antoi Suomelle vuonna 2013 sähköisen palvelualustan, X-roadin, jonka avulla valtioiden välille voitaisiin kehittää yhteisiä sähköisiä palveluita. X-roadin avulla helpotettaisiin Virossa joka päivä matkailevien suomalaisten ja Suomessa työskentelevien virolaisten elämää.Virolaispoliitikot ovat hehkuttaneet asiaa vuosien ajan tapaamisissa suomalaisjohtajien kanssa. Suomi ja Viro voisivat olla maailmassa ainutlaatuinen esimerkki rajat ylittävistä yhteisistä sähköisistä palveluista.Suomessa poliittista tahtoa ei ole näkynyt yhtä paljon kuin Virossa. Varovaisuus sekä henkilösuojaan ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat hidastaneet palvelujen käytännön toteutusta. Ehkä Suomi ei ole vielä havainnut olevansa saajan roolissa.