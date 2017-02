Ruotsin ja Suomen erot korostuvat, kun puolustusyhteistyö tiivistyy

Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin välillä etenee niin hyvin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi valtiopäivien avajais­puheessaan viime viikolla olevansa siitä itsekin yllättynyt. Puolustushallinnossakin sanotaan, että yhteistyössä tehdään kaikki, mistä on sovittu.Tiivistynyt yhteistyö paljastaa myös eroja kahden hyvin samanhenkisen maan välillä. Kun katsoo toista oikein läheltä, näkyy sellaistakin, mitä ei ­oikeastaan hakenut.Ruotsi ja Suomi tutustuvat toistensa puolustukseen nyt lähemmin kuin koskaan aiemmin, ja eroja on.nousi jälleen uutiseksi viikonvaihteessa. Puolustusministeriö uutisoi, että Suomi arvioi yhdessä Ruotsin kanssa mahdollisuutta osallistua Britannian johtamiin JEF-valmiusjoukkoihin. Se olisi yksi hanke lisää, jossa Suomi ja Ruotsi etenisivät yhdessä.Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samalla Ruotsi on vähin äänin luopunut roolistaan EU:n kriisivalmiudessa olevien taisteluosastojen johtovaltiona.Vuodesta 2007 valmiudessa olleet taisteluosastot olivat käynnistyessään Suomen ja Ruotsin yhteistyön paraatihankkeita. Nyt Suomikaan ei ole ilmoittautunut uusiin taisteluosastoihin.Ratkaisulle on perusteita. EU-osastot ovat olleet täysin toimettomia. Ruotsille kyse oli kuitenkin enemmän paluusta oman alueen puolustamiseen ja – Suomen kannalta merkittävämmin – nihkeydestä EU:n yhteistä puolustusta kohtaan.Suomessa varsinkin presidentti Niinistö korostaa EU-puolustusta. Ruotsi näkee EU:n puolustusyhteistyön uhkana puolustusteollisuudelleen, jolla on Ruotsin ajattelussa suunnilleen sama merkitys kuin jalkaväellä Suomessa.Erot eivät lopu EU-puolustukseen vaan ulottuvat ulkopolitiikkaan, jossa yhteistyötä on pyritty erityisesti lisäämään. Yhteisten puheenvuorojen sorvaaminen on ollut usein lopulta vaikeaa.ero näkyy myös yksityiskohdissa, kun maat osallistuvat Naton harjoitustoimintaan.Viime maaliskuussa järjestetyssä strategisen päätöksenteon CMX-harjoituksessa Ruotsi oli lähtötilanteessa jo tehnyt poliittiset päätökset alueensa käytöstä Naton ja Yhdysvaltojen operaatioissa.Suomella oli samat sotilaalliset valmiudet yhteistyöhön, mutta poliittisia päätöksiä siitä ei ole valmiina.Se on suuri ero, vaikka samaan aikaan Ruotsin ilmavoimat käyttää harjoituksissaan Suomen sodanajan varakenttiä.