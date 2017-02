Työllistymiseen löytyy uusia polkuja

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vaikka työttömyys on kääntynyt laskuun, pitkäaikaistyöttömyys on edelleen sitkeä ongelma. Valtaosa työttömistä saa uuden työpaikan alle vuodessa, mutta pitkittyessään työttömyys syrjäyttää ihmisen nopeasti työelämästä. Osaamisen päivittäminen tai ylläpito ei kaikilta onnistu – varsinkin kun samaan aikaan työ­elämä muuttuu kovaa vauhtia.



Professorit Heikki Hiilamo ja Pasi Moisio ovat tutkimusryhmänsä kanssa selvittäneet, miten pitkään työttömänä olleille voisi tarjota nykyistä paremmin polkuja työelämään sekä ehkäistä syrjäytymistä työmarkkinoilta. He ehdottavat työmarkkinatuen korvaamista vastikkeellisella osallistumistulolla, jonka saaminen edellyttäisi osallistumista koulutukseen, kansalaistoimintaan tai muuhun yhteisölliseen toimintaan. Kyseessä olisi radikaali ajattelutavan muutos sekä sosiaalityöhön että työttömien aktivointiin.



Osallistumistulo kohdistuisi pitkäaikaistyöttömiin, jotka ovat nyt työmarkkinatuella tai pudonneet siltäkin toimeentulotuelle kieltäydyttyään työstä, kuntouttavasta työ­toiminnasta tai koulutuksesta. Professoreiden arvion mukaan osallistumistulo voisi koskea tällä hetkellä noin 90 000:ta työtöntä.



Aihe on hyvin herkkä, koska epämääräiset puheet työttömien risusavotoista on moneen kertaan torjuttu työttömiä syyllistävinä. Ongelmaa ei voi kuitenkaan sivuuttaa todeten, että siihen puuttuminen on hankalaa.



S uurin muutos tapahtuisi asenteessa. Työttömien aktivointitoimia ei kohdistettaisi enää ylhäältä annettuina, vaan valtaa ja vastuuta siirtyisi sekä työttömille itselleen että sosiaalityöntekijöille.



Työtön tekisi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sopimuksen siitä, miten hän osallistuu esimerkiksi kansalaisjärjestöjen toimintaan, naapurustoprojekteihin, ruokapiiriin, vertaistukiryhmiin tai opiskelisi kansalaisopistossa. Työtön voisi myös itse ehdottaa hänelle mieluista toimintaa. Samaan aikaan hän jatkaisi aktiivista työnhakua.



Muutos tarkoittaisi nykyistä suurempaa panostusta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, johon Suomessa käytetään vähemmän rahaa kuin monessa muussa maassa. Osallistumistulo kääntäisi nykyiset käytännöt ylösalaisin: aktivoinnin kohteena olisivat kaikki pitkään työmarkkinatukea saaneet, kun nykyisin eniten tukea saavat juuri työttömäksi jääneet.



Tutkimusryhmä on käynyt läpi Tanskan, Saksan ja Hollannin malleja osallistavasta sosiaaliturvasta. Mallia on otettu erityisesti Hollannista, jossa on hyviä kokemuksia työttömien osallistumisesta aktivointitoimien suunnitteluun. Selvityksen mukaan Suomi on kehityksessä jälkijunassa.



Osallistavan sosiaaliturvan käyttöönottoa selvitettiin jo edellisessä hallituksessa. Tuloksena oli havainto, että työttömille tarkoitetulle matalan kynnyksen toiminnalle ja ohjatulle ryhmätoiminnalle on tarvetta. Rohkeitakin kokeiluja tarvitaan, jos syrjäytymistä halutaan ehkäistä nykyistä tehokkaammin.



Työllisyystoimet ovat asialistan kärjessä, kun Juha Sipilän (kesk) hallitus kokoontuu huhtikuussa puoliväliriiheensä. Hallituksella on kova työ löytää keinoja työllisyysasteen nostamiseksi hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettuun 72 prosenttiin. Siinä harkinnassa pitkäaikaistyöttömiäkään voida sivuuttaa, vaikka tiedetään, ettei aktivointi­toiminnalla kyetä kaikkia työllistämään.