Lentokiistassa näkyy aikojen muutos ja murros

Ilmailualan unioni IAU ja ammattiliitto Pro ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskisi lentoliikenteen maa- ja matkustamopalveluita tuottavaa Airprota.



Airpro on osa valtion omistamaa Finavia-konsernia. Airprolla on yrityskohtainen työehtosopimus, jonka ovat ­allekirjoittaneet työntekijäpuolelta JHL ja Pardia sekä työnantajaliitto Palta. Vuonna 2015 Pro ja IAU tulivat sopimukseen mukaan. Kun työehtosopimusta rukattiin kilpailukykysopimuksen mukaiseksi, JHL ja Pardia kuittasivat sen.



Työtuomioistuin tulkitsi, tuliko IAU mukaan. Ei, tuomioistuin sanoi. Airpron uusi kiky-tes alkoi helmikuun alusta, mutta siis vain JHL:n ja Pardian voimin. IAU ja Pro jättivät lakkovaroituksen.



Kiistassa ei ole kyse vain rahasta vaan myös toimintatapojen murroksesta.



IAU:n sopimukset periytyvät vanhoilta Finnair-ajoilta, jolloin tehtävät määriteltiin tarkasti – ja kankeasti. IAU:n sopimus johtaa joissakin tehtävissä parempaan palkkaan, mutta vertailu on vaikeaa. Kun tekee Airprolla useita tehtäviä ja kouluttautuu uuteen, palkka nousee. Airpron mukaan vertailu pitää tehdä vastaavien tehtävien välillä yleisesti, koska yhtiö tarjoaa lentoasemapalveluja laajalla skaalalla. Vartija Airprolla saa yhtiön mukaan kilpailukykyisen palkan.



IAU ja Pro ovat luonnehtineet, että ne eivät halua tukea Finavian halpalento­toimintaa ja palkkojen polkemista.



V äite palkkojen polkemisesta näyttäisi lopulta kohdistuvan työaikoja hieman pidentävään kiky-sopimukseen. Airpron yrityskohtainen sopimus on ollut voimassa kymmen­kunta vuotta. Se kelpasi IAU:lle ja Prolle, kunnes piti mennä kikyyn. Vaikka tämä tiukasti kiistetäänkin, kyse on myös ammattiliittojen välisestä valta- ja jäsenosuuskamppailusta.



Työmarkkinamaailma menee kohti suurempia joustoja ja paikallista sopimista. Tehtävien rajat pehmenevät. Maailma menee kohti pienempää konfliktialttiutta. Jääräpäisetkin ammattiliitot ovat joustaneet ja sopineet työnantajien kanssa.



Jos kikyyn menneet ja joustavampaan maailmaan sopeutuvat työntekijät jumiutuvat talvilomamatkaansa aloittaessaan lentokentälle, solidaarisuus IAU:ta ja Prota kohtaan voi olla lujilla.