Reikäjuustosta ei ole valtioksi

2010 vietin kollegoiden kanssa iltaa American Colony -hotellin ulkobaarissa Jerusalemissa.Illan hämyssä pöytämme ohitti mies, jonka ajattelin näyttävän ruskettuneelta ja ikääntyneeltä versiolta Britannian entisestä pääministeristä Tony Blairista.Kun katsoin tarkemmin, huomasin lähipöydässä istuvat miehet korvanappeineen. Turvamiehet siinä valvoivat herra Blairia.Blair oli Lähi-idän kvartetiksi kutsutun, Israelin ja palestiinalaisten rauhaa edistävän kansainvälisen ryhmän erityislähettiläs. Hän oli Jerusalemissa samoilla asioilla kuin me: seuraamassa sitä, miten kymmenen kuukautta kestänyt siirtokuntien rakennuskielto päättyi.Kansainvälinen yhteisö toivoi viimeiseen asti, että Israel jatkaisi kieltoa. Olin paikalla, kun Kiryat Netafimin siirtokunnassa alettiin heti kiellon umpeuduttua valaa peruskiveä uudelle päiväkodille.Yritin tietysti saada myös Blairilta kommentin. Ei onnistunut.pääministeri Benjamin Netanjahu määräsi siirtokuntien väliaikaisen rakennuskiellon edistääkseen rauhanneuvotteluja palestiinalaisten kanssa.Vaikka kielto päättyi, Netanjahu oli edelleen sen verran sovitteleva, että kehotti malttiin siirtokuntien rakentamisessa ja riemujuhlissa.Nuo ajat tuntuvat nyt kaukaisilta. Israelin ja palestiinalaisten välillä ei ole aikoihin ollut havaittavissa edes hataraa sovittelevaa sävyä. Yhdysvaltain vetämät edelliset rauhanneuvottelut kariutuivat vuonna 2014. Pian sen jälkeen sodittiin Gazassa.Tämän vuoden kesäkuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Israel valtasi Länsirannan ja Itä-Jerusalemin Jordanialta niin kutsutussa kuuden päivän sodassa.Netanjahu johtaa nyt Israelin oikeistolaisinta hallintoa koskaan. Israelin parlamentti hyväksyi pari päivää sitten myrkyllisen lain, joka toteutuessaan laillistaisi lähes 4 000 Länsirannalle rakennettua siirtokunta-asuntoa.Siirtokuntien rakentaminen ylipäätään on kiihtynyt. Israel ei aikaile hyödyntää myötätuulta, joka nyt puhaltaa Yhdysvaltojen suunnalta.Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin astuttua virkaansa Israel on hyväksynyt jo noin 6 000 siirtokunta-asunnon rakentamisen.Vielä on mahdotonta ennustaa, romuttaako Trumpin politiikka vähäisetkin mahdollisuudet Lähi-idän kriisin ratkaisulle. Ennusmerkit eivät kuitenkaan näytä hyviltä.turvallisuusneuvosto tuomitsi siirtokuntien rakentamisen päätöslauselmassa joulukuussa. Tuomio herätti Israelissa paljon porua, mutta mitään konkreettisia seurauksia sillä ei ole ollut.Israel tekee mitä tahtoo, ja kansainvälinen yhteisö katsoo vieressä.Siirtokuntia pidetään suurimpana syynä sille, että kahden valtion ratkaisu eli palestiinalaisvaltion perustaminen Israelin rinnalle näyttää mahdottomalta.Ei tarvitse kuin katsoa Länsirannan karttaa. Syvälle palestiinalais­alueille ulottuvat siirtokunnat tekevät siitä reikäjuuston. Reikäjuustosta on vaikea edes Israelin ja palestiinalaisten välisillä aluevaihdoilla kuroa valtiota kasaan.Toki syytä kireisiin tunnelmiin on myös palestiinalaisissa. Palestiinalaishallinto ei ole tuominnut tarpeeksi tiukasti palestiinalaisten väkivaltaisia hyökkäyksiä juutalaisia vastaan. Terrorismille ei ole oikeutusta, kuten Yhdysvaltain entinen ulkoministeri John Kerry sanoi joulukuussa pitämässään puheessa.Kerry kuvaili hyvin myös sen, mikä Israelilla on edessä, jos se ei taivu kahden valtion ratkaisuun.”Israel voi olla joko juutalainen tai demokraattinen. Se ei voi olla molempia”, Kerry sanoi.Tällä hän viittasi siihen, että palestiinalaiset tuskin koskaan saisivat Israelissa samoja kansalaisoikeuksia. He eläisivät eristyksissä aitojen takana, ja Israel ikuisessa pelossa.Pääministeri Netanjahu näyttää ajavan Israelia kohti juuri tätä.mitä tapahtui Tony Blairille, Lähi-idän lähettiläälle?Hän sai kokea, että Lähi-idässä on vaikea onnistua. Blair jätti lähettilään tehtävät keväällä 2015 lähes kahdeksan vuoden jälkeen.Yhdysvallat oli syrjäyttänyt ­saamattoman Lähi-idän kvartetin rauhanvälityksessä. Blairia arvostelivat niin amerikkalaiset, EU, palestiinalaiset kuin Israelkin.”Vihdoinkin joitain hyviä uutisia Lähi-idästä!” tviittasi YK:ssa aiemmin työskennellyt brittidiplomaatti Carne Ross erouutisen tultua.