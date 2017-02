Afganistanin maaperään kylvetty sato silpoo lapsia

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hätkähdyttävintä YK:n uusissa tilastoissa Afganistanin sodan vaatimista siviiliuhreista on kuolleiden tai haavoittuneiden lasten määrän raju kasvu. Hämmentävää on sekin, että sodan uhreiksi joutuneiden siviilien määrä ylipäätään nousi uuteen ennätykseen vuonna 2016.



Kabulissa maanantaina julkistettu YK:n vuosikatsaus on ankeaa luettavaa yli 15 vuotta sen jälkeen, kun afganistanilaiset kaatoivat talebanien hirmuhallinnon ­Yhdysvaltojen avulla ja muun maailman tuella. Afganistanilaisten näkökulmasta sota on jatkunut yli 40 vuotta.



Suomi oli kymmenien muiden maiden ohessa mukana Naton alaisuuteen siirtyneissä Isaf-joukoissa, joiden piti rau­hoittaa Afganistanin turvallisuustilanne ennen joukkojen lakkauttamista vuoden 2014 lopussa. Talebanit eivät ole päässeet takaisin valtaan, mutta rauha jäi haa­veeksi, joka heikkenee edelleen.



Afganistanissa toimii nyt kolmatta vuotta Naton johtama koulutusoperaatio, jossa on runsaat 10 000 sotilasta. Sillä ei ole voimaa eikä valtuuksia vaikuttaa merkittävästi sotimiseen.



Siviiliuhrien määrän kasvu johtuu ­useammasta rinnakkaisesta kehityksestä. Sotatoimet kiihtyivät uudelleen viime vuonna, taisteluja käydään aiempaa enemmän väestökeskuksissa ja maastoon jääneet räjähteet ja ammukset silpovat yhä useammin varsinkin lapsia.



S otatoimien siviiliuhreja oli viime vuonna YK:n mukaan yhteensä 11 418, joista 3 498 menetti henkensä. Ihmisiä kuoli aiempaa enemmän lähes kaikissa väkivallan muodoissa ilmapommituksista terrorijärjestö Isisin iskuihin, mutta ennen kaikkea lapsia kuoli ja haavoittui enemmän kuin aiempina sotavuosina.



Lapsiuhrien määrä kasvoi neljän­neksen. Maastossa olevien räjähteiden ja ammusten uhrien osuus kasvoi eniten, 65 prosenttia.



Samalla, kun Afganistanissa on tehty urotöitä vanhojen miinojen raivaami­sessa, maastoon on jäänyt seuraava sukupolvi räjähteitä kuluneen vuosikymmenen sotatoimien varrelta.



Afganistanissa jatkuu sodan kierre, jonka katkaisemiseen tarvitaan edelleen ulkomaailman apua.