Vaalit lähestyvät, ehdokas puuttuu

suurinta puoluetta viritteli itseään vaali­huumaan viime viikon­loppuna. Kokoomus ja keskusta risteilivät laivoilla, Sdp sai julkisuutta puheenjohtajavaalillaan.Kuntavaalien lähestyessä kannatus­kyselyjä seurataan entistä tiiviimmin. Gallupjohtajuus hieman yli 20 prosentin kannatuksella valaa uskoa vaalivoittoon, vaikka ero toiseksi suurimpaan puolueeseen mahtuisi virhemarginaaliin.karkeloissa voi unohtua, että aika moni äänestäjä ei vielä tiedä, ketä äänestäisi vai äänestääkö ollenkaan 9. huhtikuuta. Puolueiden kannatuskyselyissä useampi kuin joka kolmas vastaaja on ollut asiasta epävarma. Epätietoisia on selvästi enemmän kuin yhdenkään puolueen kannattajia.HS:n kyselyissä epätietoisten määrä käväisi korkeimmillaan – peräti 41 prosentissa – viime lokakuussa. Viimeisimmässä kyselyssä heitä oli 38 prosenttia. TNS Gallupin mukaan epätietoisten määrä vähenee aina vaalien lähestyessä, kun ihmiset taas kiinnostuvat politiikasta.Siitä huolimatta kuntavaalien äänestysprosentit ovat pudonneet hälyttävän alas. Vielä 1980-luvun alussa kunta­vaaleissa äänesti lähes 80 prosenttia äänioikeutetuista, mutta viime kerralla, vuonna 2012, äänestämässä kävi vain 58,2 prosenttia. Jos tuosta vielä valutaan alaspäin, demokratia alkaa olla koetuksella.isot kysymykset ovat vastedeskin kunnanvaltuuston ja lauta­kuntien työpöydällä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille. Miten isoja luokkia on lähikoulussa, millaista ruokaa siellä tarjotaan, korjataanko homekoulu, mitä perheet maksavat päivähoidosta, onko kirjastolla varaa ostaa uusia kirjoja, onko kotisi lähistöllä lenkkipolkuja tai hiihtolatuja, mitä maksaa käynti uimahallissa, onko kotikadullasi katuvalot ja aurataanko katuja talvella riittävän usein?Puolueet keräävät parhaillaan ehdo­kas­listoja, ja niillä on vielä paljon tilaa. Aikaa on helmikuun loppuun. Kuntavaalit ovat erityisen vahvasti henkilövaalit. Jos puolueella ei ole sekä paljon erilaisia ehdokkaita että riittävän vetovoimaisia kärkinimiä, moni äänestäjä jää kotiin.Jos tuntuu siltä, että omassa kunnassa samat vanhat tyypit tekevät aina samoja tyhmiä päätöksiä, mitäpä jos lähtisit itse ehdolle? Jos puolueen valinta tuntuu vaikealta, lähesty asiaa kuin valitsisit puolisoa: kaikista asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta yhteinen arvopohja lämmittää.