Kaksoiskansalaisten oikeuksia ei pidä rajoittaa

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten asemasta käydyssä keskustelussa jotkut ovat olleet sitä mieltä, että kaksoiskansalaisuus voi joissain tapauksissa tai tilanteissa olla uhka Suomen kansalliselle turvallisuu­delle. Tällaiset näkemykset kuvaavat maailmanpolitiikan muutoksia ja ajatusta kansalaisten jakamattomasta lojaalisuudesta.



Aiemmin 2000-luvulla kaksoiskansalaisuutta on tarkasteltu pääasiassa hyötyjen kautta.



Kaksoiskansalaisuudesta alettiin keskustella laajemmin vasta 1980-luvulla, kun siirtotyöläisten havaittiin jäävän pysyvästi uuteen maahan. Aluksi kaksoiskansalaisuuteen suhtauduttiin kielteisesti: sen uskottiin tuovan ongelmia ase­velvollisuuteen, äänestämiseen, ­verotukseen ja diplomaattiseen suojeluun. Ajateltiin, että ihminen voi olla lojaali vain yhdelle valtiolle.



Globalisaation ja ihmisten lisääntyvän liikkumisen takia kaksois­kansalaisuuden vastustamisesta tuli vaikeaa. Katsottiin, että moni­kansallisissa parisuhteissa syntyneillä lapsilla tulee olla oikeus molempien vanhempiensa kotimaiden kansalaisuuteen.



Yli puolet maailman valtioista on jo hyväksynyt kaksoiskansalaisuuden. Uhkien korostamisen sijaan on lähdetty etsimään hyötyjä. Kaksoiskansalaisuuden on ajateltu vilkastuttavan valtioiden välisiä ulko- ja kauppasuhteita sekä vahvistavan maahanmuuttajien integroitumista.



Kun Suomi vuonna 2003 hyväksyi kaksoiskansalaisuuden, sen katsottiin vahvistavan siteitä ulkosuomalaisiin. Suomi halusi myös seurata Ruotsin esimerkkiä ja liittyä Euroopan neuvoston kansalaisuusyleis­sopimukseen ilman varauksia.



Kaksoiskansalaisuuteen liittyviä eturistiriitoja on selvitetty valtioiden välisillä sopimuksilla. Niissä voidaan määritellä, miten kaksoiskansalaisten kohdalla menetellään esimerkiksi asevelvollisuuskysymyksissä tai verotuksessa. Suomen ja Venäjän väliltä tällainen sopimus puuttuu.



Venäjän ulkopoliittiset toimet ovat pakottaneet Suomen miettimään rajoituksia kaksoiskansalaisuuteen. Venäjä voi velvoittaa kansalaisiaan toimimaan valtion etujen mukaisesti. Toisaalta ihmiset eivät välttämättä noudata toisesta kotimaasta annettuja määräyksiä.



On muistettava, että Venäjä voi painostaa ihmisiä heidän kansalaisuudestaan riippumatta. Ihminen voi myös tuntea lojaaliutta Venäjää tai mitä tahansa muuta valtiota ­kohtaan, vaikka hänellä olisi vain Suomen kansalaisuus.



Tutkimme viime vuonna laajalla kyselyllä kahdensadan 16–29-vuotiaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansa­laisen näkemyksiä. Näille nuorille ­kaksoiskansalaisuus ei näyttäytynyt ­kilpailevien lojaliteettien taisteluna.



Nuoret kaksoiskansalaiset näkivät tulevaisuutensa Suomessa. Vastauksissa korostui suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin sitoutuminen. Kaksoiskansalaiset haluavat osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä.



Tutkimukseen osallistuneille nuorille kaksoiskansalaisuus oli tärkeä asia, eivätkä he halunneet luopua sen enempää Suomen kuin Venäjänkään kansalaisuudesta. Enemmistö nuorista toivoi, että myös ­heidän tulevat lapsensa olisivat ­kaksoiskansalaisia.



Nykyisessä keskustelussa on vaarana, että etenkin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset leimautuvat valtioiden välisiin suhteisiin liittyviksi riskitekijöiksi. Kuitenkin heistä voisi olla paljon hyötyä maiden suhteiden vahvistamisessa.



Kaksoiskansalaisuuteen liittyviä rajoituksia ei käytännössä voida tehdä niin, että ne koskisivat vaikkapa vain Suomen ja Venäjän ­kaksoiskansalaisia. Kaksoiskansalai­suuteen liittyvät yleiset rajoitukset toisivat taas mukanaan monia haittoja.



Ulkomailla asuu paljon ihmisiä, joilla on heidän nykyisen kotimaansa kansalaisuuden ohella Suomen kansalaisuus. Yhä useammat ulkomaille muuttaneet nuoret hakevat uuden kotimaansa kansalaisuutta.



Jos Suomi rajoittaa kaksoiskansalaisten oikeuksia Suomessa, se voi vastavuoroisesti vaikeuttaa Suomesta ulkomaille lähteneiden kaksoiskansalaisten elämää. Suomen ulko- ja kauppasuhteiden kannalta on hyödyksi, jos he voivat ja haluavat pitää Suomen kansalaisuutensa.



Jussi Ronkainen ja Marko Kananen



Ronkainen on yksikön johtaja ja Kananen tutkija Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.