Trump lisää turvattomuutta valheellisilla uhkakuvillaan

Pääkirjoitus

Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuin San Fran­ciscossa teki erittäin tärkeän päätöksen hylätessään presidentti Donald Trumpin asetuksen määräaikaisesta maahantulokiellosta pakolaisille ja seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille.



Varhain perjantaina Suomen aikaa syntyneen päätöksen tekee merkittäväksi sekä sen asiasisältö että presidentin toimivallan tarkentaminen kansallisen turvallisuuden kysymyksissä.



Trump reagoi tapansa mukaan isoilla kirjaimilla ja tviittasi, että MAAMME TURVALLISUUS ON PELISSÄ.



Yhdysvallat määrittelee itse kansallisen turvallisuutensa, mutta Suomesta asti katsottuna on selvää, ettei väite pidä ­tässä kiistassa paikkaansa. Se oli myös vetoomustuomioistuimen kolmen tuomarin yksimielinen kanta, samoin kuin kiellon aiemmin kumonneen liittovaltion yksittäisen tuomarin näkemys.



Allekirjoittaessaan maahantulokiellon 27. tammikuuta Trump toteutti osittain vaalikampanjansa vakiolupauksen muslimien maahantulokiellosta. Suurelle osalle maailmasta on tullut ikävänä yllätyksenä, että Trump käyttäytyy niin kuin hän itse uskoisi vaaliteemoihinsa.



Terrorismi on vakava uhka myös ­Yhdysvalloille, mutta Trumpin kieltonsa perusteeksi esittämä väite hallitsemat­tomasta terroristien maahanmuutosta Yhdysvaltoihin on tuulesta temmattu.



Muslimienemmistöisten maiden kansalaiset käyvät läpi tiukan seulan ennen pääsyään Yhdysvaltoihin, tulivat he sitten tutkijaprofessoreina tai perheen­jäseninä. Turvapaikan saaneiden seu­lonta voi venyä vuosiin.



V ielä huolestuttavampaa kuin Trumpin uhkakuvien harhaisuus on hänen näkemyksensä, ettei tuomioistuimilla ole valtuuksia puuttua presidentin päätöksiin kansallisesta turvallisuudesta. Sen näkemyksen tuomioistuin kumosi päättäväisesti.



Päätöksen mukaan liittovaltion oikeuslaitoksella nimenomaan on oikeus arvioida toimeenpanovallan päätösten perustuslaillisuutta.



Päätöksen merkitys korostuu, kun miettii, mihin päinvastainen ratkaisu ­voisi Trumpin kohdalla vielä johtaa.