Opeta lapsi katsomaan silmiin

Pääkirjoitus

Suoma­lainen

Monessa

Nämä

päiväkoti on opettanut lapsilleni monta asiaa. Mutta yhtä olen oppinut arvostamaan erityisen paljon. Joka päivä kun on aika lähteä kotiin, lapsi kättelee pihalla tädin, katsoo silmiin ja sanoo: ”Tack för i dag, vi ses i morgon.” Kiitos päivästä, näemme huomenna. Lapselle vastataan samoilla sanoilla.Jos lapsi tuijottaa jalkoihinsa tai vain mutisee jotain hätäisesti sivuilleen vilkuillen, aikuinen kehottaa häntä ystävällisesti katsomaan silmiin. Toisella tai kolmannella yrittämällä silmiin katsominen aina onnistuu.Euroopan maassa pienille lapsille opetetaan aina myös kotona, että toisia ihmisiä tervehditään sosiaalisissa tilanteissa silmiin katsomalla, vaikka kyseessä olisi lapselle vieras aikuinen. Toiselle ihmiselle kuuluu lisäksi puhua selvällä äänellä eikä mutisten. Usein aikuisia kätellään. Lapsen ikä tai luonne ei ole selitys sille, että lapsi ei vastaa tervehdykseen tai pakoilee kontaktia vaikkapa kylään tai lääkäriin tullessaan.Suomessa me vanhemmat annamme lapsemme kuitenkin usein piiloutua sosiaalisissa tilanteissa aikuisen taakse tai luikahtaa nopeasti leikkimään sanaakaan pukahtamatta. Lisäksi riennämme nopeasti selittämään yksinkertaisiakin asioita lapsen puolesta, vaikka lapsi kykenisi oikein hyvin vastaamaan aikuiselle itsekin. Olemme erityisen hyviä perustelemaan omaa käytöstämme sillä, että oma lapsi on ujo, ei tunne toista tai paikka on vieras.eivät ole hyviä selityksiä eivätkä auta lasta aikuisena, kun elämässä on aika käydä keskusteluja, jotka ovat paljon hankalampia kuin arkiset tervehdykset. Siksi lasta ei pitäisi päästää tavanomaisista tilanteista liian helpolla. On vanhemman velvollisuus opettaa lapselle, miten toinen ihminen kohdataan.Jokainen meistä joutuu nimittäin elämässä tilanteisiin, joissa toista ihmistä on pystyttävä katsomaan silmiin, vaikka puhuisi hyvinkin vaikeasta asiasta. Jokainen joutuu välillä viemään viestiä, jota ei ole miellyttävää kertoa ja josta toinen osapuoli voi loukkaantua, suuttua tai järkyttyä.Suomessa on kuitenkin paljon aikuisia, jotka eivät pysty katsomaan toista silmiin näissä tilanteissa. He ovat vaivautuneita ja vilkuilevat pois, katsovat kenkiään tai selittävät asiansa ikkunasta ulos katsoen.Silmiin katsominen ja puhuminen toiselle suoraan on tapa näyttää, että todella kohtaa toisen ihmisen. Tämä on arvo, jota kaikenikäiset suomalaiset tarvitsevat.