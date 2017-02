Unohdetulla kansalla on jälleen ystäviä

Pääkirjoitus

, Ruotsin Trump­land. Tällä otsikolla pohjusti Svenska Dagbladet -sanomalehti pääministeri Stefan Löfvenin (sd) kiertomatkaa kansansa pariin.Perjantaina päättynyt kiertue oli poikkeuksellinen jalkautuminen Tukholman hallituskorttelien ulkopuolelle. Matka suuntautui Ruotsin vähäväkisille seuduille, muun muassa taantuville tehdaspaikkakunnille. Vajaan 3 000 asukkaan Lessebokin elää yhä paperitehtaasta, mutta työttömyysaste – 15 prosenttia – on maan korkeimpia.Kansankodistakin löytyy siis unohdettu kansa. Samaan aikaan kun Tukholma, Göteborg ja Malmö jatkavat kasvuaan, moni ruotsalaiskunta tuntee putoavansa kelkasta. Väki vanhenee, työpaikat ja palvelut hiipuvat. Maahanmuutto antaa jatkoaikaa muttei suju kivuitta.Asetelma on tuttu ympäri maailman. Juuri nyt se pelottaa monia poliitikkoja. Päättäjien ja kansan syvien rivien väliltä on löytynyt kuilu, jota ei vielä vähän aikaa sitten tarvinnut ottaa vakavasti.Siitähän Lessebossakin on siis kyse. Manhattanilaisen kiinteistömogulin nousu maailman tärkeimpään poliittisen virkaan on tehnyt mahdottomasta mahdollisen. Pääkaupunkikeskeisen politiikan, talouden ja median eliitin sekä menoon pettyneen keskiluokan erkaantuminen voi johtaa muuallakin populististen voimien ja liian helppojen vastausten läpimurtoon.Eikä Löfven ole yksin pelkoineen. Palautetaanpa mieleen, mistä omat poliitikkomme puhuivat viime ­viikonloppuna, kun kolmen suuren puolueen kerma oli koolla.”Suomi ei ole kunnossa ennen kuin eriarvoistumiskehitys pysäy­tetään.” (Pääministeri Juha Sipilä keskustan kuntavaaliristeilyllä 5.2.)”Me olemme suomalaisten asialla, jotta mahdollisimman moni nuori saa työpaikan. Jotta peruskoulu on tasa-arvoinen. Jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa. Jotta seniorilla on hyvä elää. ” (Valtiovarainminis­teri Petteri Orpo kokoomuksen puheenjohtajapäivillä 5.2.)”2000-luvun uudet sosiaaliset riskit, epävakaampi työelämä, prekariaatin ahdinko, yksinäisyys tai vanhusten kasvava hoidon tarve edellyttävät meiltä uusia ratkaisuja.” (Puheenjohtaja Antti Rinne Sdp:n puoluekokouksessa 5.2.)Hyväuskoinen saattaisi luulla, että yhteiskuntapolitiikka on monien vuosien jälkeen palaamassa poli­tiikan keskiöön. Kyynisempi – ja meitähän on – muistaa, että kuntavaalit pidetään parin kuukauden päästä.Siitä on vaikea kirjoittaa muistamatta Veikko Vennamoa, Suomen maaseudun puo­lueen (Smp) karismaattista perustajaa, joka teki syrjäseudun kansaan up­poavasta populismista taidetta. Hän kävi pelkäämättä päin oman aikansa eliittiä, rötösherroja ja Urho Kekkosta.Nyt tuntuu kuin Vennamo olisi ollut aikaansa edellä. Hän puhui itselleen elintilan perinteisen puo­luekartan ulkopuolelta, tavoittaen selkeällä sanomallaan ne, jotka kokivat itsensä osattomiksi.Smp lupasi muun muassa poistaa maasta työttömyyden kuudessa kuukaudessa. Tämä jäi toteutu­matta, ja työministeri Urpo Leppäsen nimeä kantanut Lex Leppänenkin – nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoite – unohtui, kun Suomi kohtasi 1990-luvun alun massatyöttömyyden.Lähikuukaudet näyttävät, onnistuuko Trumpin jytky – pyrkimys palauttaa amerikkalaisen työläisen ylpeys – paremmin kuin meillä.on rikki, kuuluu nyt sanoa. Eikä kansainvälinen kehitys oikeastikaan anna aihetta luot­ta­mukseen. Paikoin tuntuu kuin maailmasta olisi kadonnut viimeinenkin tolkku. Optimisti – sellai­siakin meistä kyynikoista löytyy – voi kuitenkin ajatella, että tämäkin on välttämätön korjausliike, joka palauttaa politiikan politiikkaan.Poliittinen tahto, tulevaisuuden visio ja kansakunnan etu eivät ole asioita, joita ajaessa päättäjän pitää tyytyä niihin pelimerkkeihin, jotka jäävät muilta tähteiksi. Kuuliaisten teknokraattien rinnalle tarvitaan oman tiensä kulkijoita, joilla on uskallusta asettaa tavoitteet kor­kealle, löytää keinot päästä niihin ja muokata jopa sääntöjä uusiksi.ei voi kääntää taaksepäin, eikä pelolla voi johtaa. Suljettu tehdas ei twiitillä avaudu, eikä avoin yhteiskunta käskystä sulkeudu.Viisautta on se, että ymmärtää rakentaa nyt sellaista, josta huomenna voi olla ylpeä.