Turvattomuus on käsitteenä Ruotsissa uudessa käytössä, eikä politiikan laskuoppi enää toimi

Kautta Ruotsin on alueita, joilla rikollisjengit määräävät. Poliiseja, ambulanssimiehistöjä ja palomiehiä kivitetään, ambulanssi ryöstetään ja poliisipäällikön auto räjäytetään. Turvattomuus pelottaa.



Tällaiset kuvaukset turvattomuudesta ovat vakioviesti muukalaisvastaisilta ruotsidemokraateilta, mutta yllä olevan näkemyksen laati keskustaoikeistolaisen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Anna Kinberg Batra. Hänen Dagens Nyheterissä viime viikolla ­julkaistu mielipidekirjoituksensa on yksi siirto Ruotsin politiikassa meneillään olevassa myllerryksessä.



Turvattomuus on käsitteenä uudessa käytössä. Ruotsissa sillä viitattiin aiemmin yleensä hoiva- ja hoitopalvelujen puutteeseen.



Kinberg Batran kirjoituksen hätääntynyt sävy heijastaa sitä, että turvattomuus ­todella on noussut kyselyissä myös ruotsalaisten huolenaiheeksi. Hän hakee kuitenkin lisäksi perusteita merkittävälle irtiotolle Ruotsin politiikassa. Kinberg Batra on käynnistänyt hankkeen, joka voi kaataa punavihreän vähemmistöhallituksen ja johtaa ­ennenaikaisiin vaaleihin. Varsinainen vaalikausi päättyy vasta syyskuussa 2018.



Kinberg Batra voi olla hätääntynyt myös puolueensa kannatuksesta.



Sama perusasetelma Ruotsin puolueiden kesken on toistunut kyselyissä syksyn 2014 vaaleista lähtien, vaikka hallituksen kannatus on jonkin verran sulanut porvarileirin ja ruotsidemokraattien kustannuksella.



Kinberg Batran ulostulot näyttäisivät muuttaneen kannatusasetelmia mutteivät välttämättä hänen toivomallaan tavalla. Torstaina julkaistiin kaksi kyselyä, joissa molemmissa kokoomuksen kannatus sukelsi useita prosentti­yksiköitä.



U usi vaihe Ruotsin sisäpolitiikassa käynnistyi tammikuun puolivälissä, kun Kinberg Batra mursi tabun ja ­sanoi olevansa valmis keskustelemaan asiakysymyksistä myös ruotsidemokraattien kanssa. Muut puolueet ovat kieltäytyneet poliittisesta yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa siitä lähtien, kun puolue nousi valtiopäiville vuoden 2010 vaaleissa.



Kouriintuntuvammin Kinberg Batra ehdottaa, että porvaripuolueiden allianssi laatii ensi tilassa vaihtoehtoisen budjettiesityksen. Sen hyväksyminen porvaripuolueiden ja ruotsidemokraattien äänillä kaataisi Stefan Löfvenin johtaman demareiden ja ympäristöpuolueen hallituksen. Dagens Nyheterissä Kinberg Batra kuvailee budjetti­esitystä, joka panostaisi poliisivoimiin ja koulutukseen sekä leikkaisi työn verotusta.



Löfvenin vähemmistöhallitus on pysynyt pystyssä näinkin pitkään siksi, että oppo­sitio on pidättynyt vaihtoehtobudjetin esittämisestä.



E hdotus yhteyksistä ruotsidemokraatteihin hajotti heti porvaririntaman. Keskusta ja liberaalien kansanpuolue hylkäsivät ajatuksen, mutta kannatus­vaikeuksissa kamppailevat kristillisdemokraatit hyväksyivät sen. Kiistely jatkuu Kinberg Batran toistaessa, ettei kyse olisi varsinaisesta hallitusyhteistyöstä muukalaisvihamielisen puolueen kanssa.



Ehdotus on saanut kilpailijoita. Kokoomuspoliitikko ja entinen puolustusministeri Mikael Odenberg on ehdottanut demareiden ja kokoomuksen suurta koalitiota, jota myös Löfven on ­väläytellyt. Aiemmin se on ollut mahdoton ruohonjuuritason vastustuksen vuoksi.



Vain siitä tuntuu olevan yksimielisyys, ettei Ruotsin vasemmiston ja porvareiden blokkijako nykymatematiikalla enää toimi.