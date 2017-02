Kirjakauppakin kannattaa

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen Asiakastieto arvioi vuosittain pk-yritysten menestystä. Sen luokitusjärjestelmässä korkeimpaan AAA-luokkaan kuuluu noin 10 000 vahvinta pk-yritystä eli noin kolme prosenttia toimivista yrityksistä.



Näistä yrityksistä tietopalveluyhtiö ­valitsi Keski-Suomen ja koko Suomen vahvimmaksi yritykseksi vuonna 2016 ­jyväskyläläisen kirjakaupan Verena oy:n.



Valinta on yllättävä ja samalla rohkaiseva uutinen siitä, että vakaata ja kannattavaa liiketoimintaa voi tehdä Suomessa myös hyvin perinteisellä ja teknologian murroksen haastamalla toimialalla.



Asiakastiedon vertailussa saa pisteitä liikevaihdon tasaisesta kehityksestä, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Vertailussa pisteitä ei tule lyhyen aikavälin kikkailuista vaan kestävästä liikeideasta. Menestys on merkki siitä, että yrityksessä on ymmärretty asiakkaan tarpeet.



Maakuntien vahvimpien joukkoon kuuluivat tällä kertaa muun muassa leipomo, juurestukkuri, kuntokeskus, metallipaja ja jääkiekkoseura.



Monipuolinen lista kertoo siitä, että Suomessa on hyvin erilaisilla toimialoilla vakavaraisia pk-yrityksiä, jotka tekevät vuodesta toiseen hyvää tulosta vaikeinakin aikoina.