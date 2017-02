Tutkimusetiikan valvonta takaa luottamuksen

Pääkirjoitus

Tutkimusetiikka on noussut merkittäväksi keskusteluteemaksi sekä kansainvälisesti että Suomessa. Siihen on monta syytä.



Globalisaatio ja siihen liittyvät mahdollisuudet haastavat yhteiskunnan perinteisen etiikan. Globaalissa maailmassa onnistuminen voi tarkoittaa huikeita palkintoja, mutta toisaalta epäonnistumisen riskit kasvavat. Tilanne lisää houkutusta ohittaa eettinen harkinta.



Urheilun maailma on osoittanut, miten suuret voitonmahdollisuudet yhdistettynä kovaan kilpailuun saattavat johtaa eettiseen epäonnistumiseen.



Myös yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat altistuneet globalisaation asettamille haasteille. Kilpailu kasvaa samalla, kun tutkimus – ainakin tietyillä aloilla – pystyy kokoamaan huomattavia resursseja. Lisäksi ­tieteellisen maailmankuuluisuuden tuoma aineeton ilo voi toimia vahvana kannustimena tutkimuksessa.



Monet ovatkin varoittaneet, että tutkimusetiikkaan kohdistuu kasvava paine nykyisessä ­kilpaillussa tutkimusympäristössä. Ei ole vaikeaa esittää esimerkkejä tutkijoista, jotka ovat hukanneet eettisen kompas­sinsa. Googlettamalla ”research ­ethics” on helppo löytää useita ­masentavia kertomuksia aiheesta.



Tutkimusetiikan valvonta on siis tärkeää.



Luottamus tieteeseen on yhteiskunnalle tärkeää ja yliopistoille elinehto. Jos vääränlainen kunnian­himo on johtanut yksittäisen tutkijan tekemään eettisesti ongelmal­lisia ratkaisuja, on äärimmäisen tärkeää, että tutkimusetiikan valvontajärjestelmä on uskottava ja toimiva.



Tutkimusjärjestelmän pitää taata sekä yhteiskunnalle että tutkijoille, että tieto on tuotettu tieteen pelisääntöjä noudattaen.



Suomessa luotetaan tieteeseen enemmän kuin useimmissa muissa maissa. Hiljattain julkaistun Tiedebarometrin mukaan luottamus on meillä edelleen vahva, vaikka kansainvälisesti on puhuttu paljon tiedon jälkeisestä ajasta.



Luottamus on perusteltua. Esimerkiksi Helsingin yli­opistossa tutkijat ovat pysyneet kaidalla polulla. Vuosittain on käsitelty puolisen ­tusinaa asiaa, mutta eteeni ei ole tullut varsinaisia vilppitapauksia.



Useimmat tutkittavaksi tulevat ­tapaukset koskevat tutkijoiden välisiä ristiriitatilanteita. Viime vuosina on pohdittu muun muassa sitä, ­kenet on merkittävä tieteellisen ­artikkelin tekijäksi ja missä järjestyksessä. ­Visaiseksi kysymyksen ­tekevät tieteenalojen erilaiset tra­ditiot. Tutkimusetiikan valvontaa tarvitaankin, jotta tutkijoiden keski­näisen kilpailun ja yhteistyön pelisäännöt pysyisivät kirkkaina.



Tutkijan suurin tyydytys tulee ­aidosti uuden tiedon tuottamisesta. Huijaamalla tehty näennäistieto ei palkitse tekijäänsä.



Vahvaa luottamusta tieteeseen voidaan pitää yhteiskuntamme kilpailuvalttina. Tietoon nojaava päätöksenteko tuottaa parempia tuloksia kuin mutu-pohjaiset ratkaisut.



Kansalainen, jolla on oikeaa tietoa ja syvällistä sivistystä, pystyy paremmin hallitsemaan omaa elämäänsä ja osallistumaan demo­kraattisen yhteiskunnan päätöksentekoon. Siksi tutkimusetiikasta huolehtiminen on tärkeää myös yhteiskunnan kannalta.



Tutkimusetiikan valvonnassa Suomessa on parempi tilanne kuin monessa muussa maassa. Tutkimus­eettinen neuvottelukunta on vahvistanut seikkaperäiset ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen selvittämisestä. Yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita.



Järjestelmää on arvosteltu siitä, että eettisten ongelmatilanteiden selvittely on jätetty yliopiston toimivan johdon asiaksi. On pelätty, että näin saatetaan ­mieluummin väheksyä ongelmia kuin puuttua niihin selvästi ja julkisesti.



Helsingin yliopistossa ei ole samanlaista ongelmaa, koska tutkimuseettisten asioiden selvittely on keskitetty yliopiston toimivasta johdosta riippumattomaan kanslerin­virastoon. Kynnys ottaa yhteyttä kanslerinvirastoon on matala.



Silti järjestelmää on syytä kehittää. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on esittänyt tukihenkilö­järjestelmän luomista yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Sen olemassaolo madaltaisi entisestään kynnystä puuttua ongelmatapauksiin. Neuvontajärjestelmän tulee saada riittävät toiminta­edellytykset.



Thomas Wilhelmsson



Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kansleri.