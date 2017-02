Kreikka pysyy jumissa politiikan ja realismin välissä

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suuretkin ongelmat jäävät helposti unholaan, jos ne eivät kärjisty. Kreikan talouskriisi on jatkunut seitsemisen vuotta. Historiassakin talouskriisi on ollut Kreikan normaali olotila, joka on ajoittain helpottanut.



Jälleen kerran väitellään siitä, voidaanko maalle luvattua apua jatkaa vai ei. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF viestitti viime viikolla, että jatkamisessa ei ole mieltä, jos maa ei saa velkahelpotuksia. IMF:n säännötkin kertovat, että tukea ei voi antaa, jos on selvää, että tuen saaja lyyhistyy velkojensa alle. Euromaat taas haluavat, että IMF pysyy mukana, mutta helpotuksia ne eivät aio antaa.



Kreikan tapauksessa toisiaan lyövät korville realismi ja politiikka.



On selvää, ettei Kreikka pysty maksamaan velkojaan kokonaan takaisin. Velkojen hoitokulut eivät helpotustensa vuoksi juuri nyt tapa maan taloutta tai sen mahdollisuutta kasvuun. Eivätkä kreikkalaiset tee parastaan itsensä eteen. Voi siis väittää, että velkaleikkauksia ei tarvita.



Toinen perustelu on juridis-muodollinen: jos muut euromaat antaisivat velkoja anteeksi, se olisi euroalueen sääntöjen vastaista apua. Lähihistoriaa ja realismia tunteva voisi vastata, että euroalueen säännöt ovat jo osoittautuneet kumista tehdyiksi. Jos sääntöjä 1990-luvulla laatineet olisivat tuolloin saaneet tutkittavakseen tulevaisuudessa euroalueen pelastamiseksi tehtäviä päätöksiä, he olisivat pitäneet monia niistä sääntöjen vastaisina.



E uroopan maat tarvitsevat näitä perusteluja, koska ne ovat poliittisesti tarpeellisia – Kreikan todellisuuden kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Euroopassa on tulossa vaaleja vaalien perään. Jo valmiiksi nousussa oleva populismi saisi vauhtia, jos euromaat kuittaisivat omaan piikkiinsä Kreikalle järjestettyä apua tappioksi.



Kreikka jää limboon. Mutta toisin kuin avustajat toivovat, maan ongelmia ei saa hoidettua maton alle siivoamalla. Kun Kreikalta lopulta aletaan odottaa aitoja velan lyhennyksiä, Kreikka joko kaatuu tai avustajien on hankittava isompi matto: esimerkiksi sovittava, että laina-aika pitenee vaikkapa tuhanteen vuoteen. Tuhatvuotinen limbo olisi ainakin aikamääreiden puolesta historiallinen ratkaisu.