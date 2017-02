Lisää eurooppalaisia puheenvuoroja

Pääkirjoitus

perusteella Euroopan unionissa pitäisi olla meneillään juhlaviikot. Viikko sitten tuli kuluneeksi 25 vuotta Maastrichtin sopimuksen allekirjoittamisesta. Rooman sopimuksen 60-vuotispäivä on edessä maaliskuun lopussa.Euroopan unionin ja sitä edeltäneen Euroopan talousyhteisön perustamisasiakirjojen tasavuodet osuvat kuitenkin vaikeaan aikaan. Kun virta vie integraation ja laajentumisen sijaan kohti hajaannusta ja ensimmäistä jäsenyydestä eroamista, EU viettää merkkipäiviään siipi maassa. Juhlatunnelman on korvannut pelonsekainen odotus. Hollannin ja Ranskan vaalit ovat unionin tulevaisuuden seuraavat koetinkivet.olla kiilusilmäinen ­fede­ralisti ymmärtääkseen, että nyt on tosi kyseessä. Yhteisön rakentaminen on kestänyt vuosikymmeniä, mutta rikkominen voi käydä hyvinkin nopeasti. Eurooppa-projektin vaikeudet eivät suinkaan ole kaikille vastenmielisiä. Vahingoniloisia ­sivustaseuraajia ja aktiivisia myötävaikuttajia löytyy niin sisältä kuin ulkoa, idästä ja lännestä.Kun ajan henki ja poliittiset suhdanteet eivät vaikuta suosiollisilta eurooppalaisen yhteistyön äänekkäälle puolustamiselle, houkutus vaieta kasvaa. Hiljaisuus siirtää keskustelun ilmaherruutta entisestään niille, jotka kokevat hyötyvänsä unionin hajottamisesta. Sen myötä Euroopan puolesta puhuminen näyttää yhä kannattamattomammalta poliittiselta ratkaisulta. Kierre ruokkii itseään.Esimerkkejä vastavirtaan kulkemisestakin on. Parin viime viikon aikana oma huomioni kiinnittyi kolmeen puheenvuoroon, jotka näyttivät, että idea yhteisestä ­Euroopasta voi kantaa myös keväällä 2017. Kannanotot tulivat kolmesta erilaisesta presidentillisestä ura­vaiheesta: tehtävästään väistyvältä, asemassaan jatkavalta ja roolia vasta havittelevalta eurooppalaiselta.liittopresidentti Joachim Gauck puhui Euroopasta ainoaksi jäävän viisivuotiskautensa lopussa nimenomaan Maastrichtissa. Gauck muistutti kunniatohtoripuheessaan, että yhteisen Euroopan rakentaminen on jatkuva prosessi, joka voi onnistua vain kansalaisten tuella. Voittaakseen kansalaisten luottamuksen unionin on jälleen uusiuduttava. Ympäröivät realiteetit digitalisaatiosta maahanmuuttoon ja horjuvasta maailmanjärjestyksestä terrorismiin osoittavat Gauckin mukaan selvästi, että uusiutuminen tarkoittaa vastedes vielä päättäväisempää lähentymistä niillä aloilla, joilla yksikään eurooppalainen kansallisvaltio ei yksin pärjää.puheen­johtaja – monella muulla kielellä presidentti – Donald Tusk puolestaan kutsui tammikuun lopussa EU-jäsenmaiden johtajat pohtimaan unionin tulevaisuutta. Kutsukirje sai julkisuutta, koska siinä otettiin ärhäkkäästi kantaa Yhdysvaltain ­uuteen hallintoon.Kirjeen ydin oli kuitenkin Euroopassa itsessään. Tusk toivoi eurooppalaisilta päättäjiltä enemmän terveen omanarvontuntoista ylpeyttä siitä, että Euroopan yhtenäisyys on ollut maanosan historian parasta aikaa. EU:n hajoaminen ei johtaisi minkään myyttisen suvereniteetin paluuseen vaan jäsenmaiden kasvavaan riippuvuuteen Euroopan ulkopuolisista super­valloista. Vain yhdessä olemme todella riippumattomia, Tusk korosti.presidentinvaalien uudeksi ennakkosuosikiksi noussut Emmanuel Macron taas piti puolitoista viikkoa sitten Lyonissa kampanjansa tähän asti merkittävimmän puheen. Eurooppa oli siinä sisällöllisestikin suuressa roolissa: vapauden, tasa-arvon ja veljeyden välttämättömänä vahvistajana.Viestiä voimisti tilaisuuden vi­suaalinen ilme. Monituhatpäinen kan­nattajajoukko heilutti rinnakkain Ranskan ja EU:n lippuja. Trikolori ja keltaiset tähdet sinisellä pohjalla hulmusivat digitaalisina vuorotellen puhujalavan jalustassa. Näky on har­vinainen Euroopan kansallisissa vaa­litaisteluissa näinä aikoina, varsinkin perinteisen puoluekartan ulkopuolisten liikkeiden tapahtumissa.retoriikalla EU:ta ei pelasteta, tekojakin tarvitaan. Mutta eurooppalaisille teoille jäävä aika on käymässä vähiin, elleivät niiden merkitystä uskottavasti alleviivaavat puheenvuorot pian yleisty.Myös sanat ovat Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspoli­tiikkaa.