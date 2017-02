Tuottavuutta tulisi ruokkia paremmin

Pääkirjoitus

Talouden käänteiden havaitseminen on pienessä kansantaloudessa vaikeaa. Se mikä nyt näyttää kasvulta, saattaa olla jälkikäteen tarkasteltuna pomppu ennen pudotusta. Ja se, minkä mittarit nyt ­kertovat, saattaakin olla jo vanhentunutta tietoa, joka ei havaitse tämänhetkistä nousua eikä laskua. Tilastokeskus julkisti tiistaina ennakkotiedot bruttokansantuotteen kehityksestä: viime vuoden lopulla kasvu tyssäsi yllättäen ja vastoin odotuksia.



Välillä kannattaa vilkaista niitä ennusteita, joita jotkut pitävät mututietona. Kuluttajilta ja yritysjohtajilta kysellään arvioita tulevasta ja yleisiä tunnelmia. Vastauksista laaditaan barometrejä. Vaikka ihmisen tunnelmat tapaavat vaihtua ilman näkyvää syytä, massa korjaa satunnaisuutta. Kun tarpeeksi moni havaitsee saman tunteen, se alkaa viedä taloutta johonkin suuntaan.



Tilastokeskuksen suhdannebarometri kertoo, että suomalaiset ovat alkaneet uskoa oman taloutensa ja Suomen talouden kehittyvän hyvään suuntaan. Usko työpaikan säilymiseen on kasvanut. Elinkeinoelämän keskusliitto mittailee yritysten tunnelmia. Tuoreimpien mittausten mukaan yritysten odotukset ovat kehittyneet valoisaan suuntaan suurin piirtein saman ajan kuin kuluttajienkin odotukset.



Isojen yritysten odotukset vastaavat pienempien yrityksen näkymiä. Suomen Yrittäjien maanantaina julkistama pienten ja keskisuurten yritysten tunnelmia mittaava ­barometri kertoo, että parempaa kohti mennään, vaikkakin hitaasti.



S uhdannemittaukset ovat aina ennakoineet hyvin tulevia suhdanteita. Ne ovat onnistuneet kulkemaan seuraavan käänteen edellä, eikä suunnissa ole tullut virheitä. Poikkeus on finanssikriisi: se oli niin äkillinen, ettei mikään tunnelman haistelija ehtinyt havaita sitä.



Odotuksista tehtäviä mittauksia on pidetty ”oikeiden” mittausten täydentäjinä. Jos asetelman kääntäisi toisinpäin, käänteen mittailussa voisi kokeeksi pitää barometrejä oikeina ja katsoa, tuleeko niille ­tukea rahasta ja raudasta.



Talouden seuraajat ovat odottaneet kauan teollisuuden investointien kasvua. Yritykset ovat jo vuosia hankkineet tuloksensa säästämällä ja syöneet ­itseään: tuotannollisen pääoman kuluminen on voittanut investointien määrän.



Rahoituksen saanti tai yritysten tuloskunto eivät ole olleet Suomessa investointien olennaisimpia rajoittajia. Kalliiden investointihyödykkeiden maassa yritys toisensa jälkeen on päätynyt siihen, ettei investointitarkoituksessa tehtyjä panostuksia saada millään tuottaviksi.



N yt tämä laskelma onneksi alkaa vanhentua. EK:n investointikyselyt eivät ole pelkkää tuulen haistelua, vaan yritysten jo päättämien tai suunnittelemien ­investointien kartoitusta. Nämä kyselyt antavat mielialabarometreihin arvokkaan lisän raudan ja rahan puolelta kertoessaan, että investointien jo alkanut kasvu jatkuu tänä vuonna vahvana.



Alkanut kasvukausi poikkeaa ikävä kyllä siitä kasvukaudesta, josta Suomi sai nauttia vielä ennen finanssikriisiä. Tuolloin investoitiin runsaasti tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, mikä vauhditti tuottavuuden kasvua. Nyt nämä investoinnit laskevat: teollisuus panostaa seiniin ja koneisiin.



Suunta on huolestuttava, koska huonontuvan huoltosuhteen ja pienenevän työ­panoksen Suomessa elintason ylläpitäjän rooli jää tuottavuuskasvulle. Siihen on kuitenkin vaikea nojata, sillä sekä teollisuus että valtiovalta kutistavat yhtä aikaa panostuksiaan koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön.