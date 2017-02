Kotitietokoneitakin pidettiin vouhotuksena

Pääkirjoitus

ST1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen piti Aamulehden haastattelussa (1.2.) sähköautointoa vouhotuksena, jota ei pitäisi verovaroin lietsoa. Teslakin menee hänen mukaansa vielä konkurssiin.Anttonen tutkii tilannetta myöhässä. Tekniset ratkaisut eivät enää kisaa voitosta, sillä voittaja autonliikuttamisen sarjassa on jo päätetty. Tämä on sopupeli.Bensiinin ja dieselin seuraaja on sähkö. Ei välttämättä siksi, että vety tai jokin biopolttoaine olisi käyttövoiman antajana huonompi. Eikä siksi, että sähköauto olisi jo täysin valmis tuote. Niin vain on nyt päätetty, että sähkö voittaa.Autotehtaiden suunnittelulinjoja ei hetkessä muuteta. Valmistajat joutuvat punnitsemaan jo nyt, millaisia autoja on syytä tehdä kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Tuoreista suunnittelulinjoistaan ja mallistoistaan päätellen valmistajat ovat tulevaisuuden käyttövoiman valinneet.Lähes kaikki valmistajat lisäävät sähköautojen tuotantoa, ja yhä edullisempia malleja tulee tarjolle. Autojen valmistajat ovat päättäneet suuntansa ja käyttävät tutkimusrahansa sähköautojen kehittämiseen – muut vaihtoehdot jäävät sivuun.liikenteessä olevien autojen määristä on monia arvioita. Haarukka on suuri, se yltää 900 miljoonasta autosta 1,3 miljardiin. Arviot ovat yhteneviä siinä, että autojen määrä kasvaa huomattavasti. Autoteollisuuden mukaan kahden miljardin auton raja ylittyy vuoden 2035 tienoilla. Ylivoimainen enemmistö autoista on henkilöautoja.Sähköautot käyvät kovaa taistelua siitä, mikä osuuden ne nappaavat tästä kasvusta. Pikaista läpimurtoa ei kannata povata, sillä autokanta kasvaa valtaosin Aasissa ja kehittyvissä maissa.Sähkön ja fossiilisten polttoaineiden keskinäistä kilpailua mitataan myös alueellisesti. Kasvavan autoilun alueilla polttomoottori on vielä pitkään se edullisempi ja ostajan mielestä luotettavampi vaihto­ehto ensimmäiseksi autoksi.Teollisuusmaissa autojen määrä lisääntyy hitaammin, mutta sähköautojen osuus kasvaa, kun vanha auto vaihdetaan uuteen. Vaihtamista edistetään ympäristösäännöksillä ja veroeduilla. Suurkaupunkien il­massa on toisinaan hälyttävän paljon pienhiukkasia. Niitä tuottavat etenkin dieselajoneuvot.Tällaisen asetelman vuoksi siirtyminen sähköautoihin on yhä houkuttelevampaa, ja tuillekin on perusteluja: tukisumman vastapainona on yhteiskunnalle lankeava lasku ilmansaasteista. Kuluttajat haluavat tuntea olevansa aktiivisesti mukana ilmaston lämpenemisen ja saastumisen vastaisessa taistelussa omilla valinnoillaan. Helpoimmin osallistumisen tunne tulee, jos muuttaa ruokavaliota ja tapaa liikkua.vastaavat muutenkin kulutustottumusten muutoksiin. Nykyiset nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja heidän maailmassaan auton omistamisen merkitys on vähäisempi kuin nykyisten keski-ikäisten autoilijoiden maailmassa.Ainakin kaupungeissa sähköautot sopivat vähäisen huoltotarpeensa ja uusien jakamista helpottavien äly­sovellusten vuoksi hyvin jakamis­talouteen.Suomen hallitus on valinnut hieman toisin. Hallituksen mukaan autokannan modernisoinnissa kannattaa olla käyttövoimaneutraali. Tälle on perustelunsa – väliaikaisena linjana. Dieseleiden alasajo tapahtunee nopeammin kuin bensiinimoottoreiden. Ennen kuin sähkö­auto ajaa pisimmälle jatkavan, fossiilisia polttoaineita syövän moottorin – bensiinimoottorin – ohi, perinteinen polttomoottori tekee vielä pitkän uran. Tänä aikana polttoaineen kulutus tulee pienentymään paljon nykyisestäkin ja osa kulutuksesta voidaan korvata biopolttoaineilla.Toki hallituksen linjassa on myös kotiinpäin vetämistä. Biopolttoaineiden tuotanto tarjoaa työtä ja rahaa Suomessa – erityisesti keskustalaisissa maakunnissa.liikennelinjauksilta toivoisi kuitenkin sitä, että sähkö­auton voitto tunnustettaisiin ja politiikkaa rakennettaisiin tähän kuvaan sopivaksi. Näkemys ei tarvitse tuekseen enää kovinkaan paljon futurismia. Autojen valmistajien valinnoista päätellen se olisi vain todellisuuden tunnustamista.Kun sähköautolla pääsee yhtä kauas kuin polttomoottoriautolla, tankkaamisaika on yhtä lyhyt, tankkauspisteitä on tarpeeksi eikä auto ole bensiiniautoa kalliimpi, sähkö­auto on voittanut. Tämä hetki lähestyy. Niin on päätetty.