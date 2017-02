Kuka on ihmiskunnan suurin sankari?

Pääkirjoitus

Britannian

Entä suomalaiset?

pääministeri Winston Churchill piti elokuussa 1940 kuuluisan puheensa, jossa hän kiitti maansa ilmapuolustusta. Saksalaisten hyökkäykset oli torjuttu, ja Churchill lausui ikimuistoisesti: ”Koskaan eivät niin monet ole olleet kiitollisuudenvelassa niin harvoille.”Se oli hieno puhe, yksi monista, ja Churchill saikin myöhemmin Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Yksi peruste palkinnolle olivat hänen loistavat puheensa.Ihmiskunnan historiassa on toki muitakin sankareita, joille hyvin monet ovat kiitollisuudenvelassa.Ykkösenä mainitaan usein saksalainen kemisti Fritz Haber, joka ensimmäisen maailmansodan aikaan kehitti tutkijakumppaninsa kanssa ammoniakin valmistusmenetelmän. Ammoniakista tehdään typpilannoitteita, ja niiden varassa toimii moderni maatalous, joka pitää hengissä maapallon miljardit asukkaat.Ennen kuin kunnia ihmiskunnan suurimpana hyväntekijänä annetaan Fritz Haberille, pitää suorittaa yhteenlasku. Miinuspuolella on hänen keksintönsä toinen tunnettu käyttötarkoitus.Ammoniakkia käytetään räjähteiden valmistuksessa. Eikä siinä kaikki, Haberia on pidetty myös kemiallisten aseiden isänä. Haberin keksintöjen avulla on siis sekä pelastettu että tapettu miljoonia.Ketä suomalaista Churchill kiittäisi kaunopuheisesti?Oma ehdokkaani aloitti viikko sitten uuden uran.Pekka Puska nousi varasijalta eduskunnan jäseneksi. Poliitikkona hän ei siis ole ehtinyt suurmiestekoihin, mutta 1970-luvulla hän johti Pohjois-Karjala-projektia. Maakunnassa kuoltiin varhain, ja syynä olivat sydän- ja verisuonitaudit.Projektin avulla muutettiin maakunnan elämäntavat. Puska on itse arvioinut, että näin pelastettiin ennenaikaiselta kuolemalta jopa 250 000 suomalaista.Siis hattu päästä kansanedustajat, kun Pekka Puska tulee vastaan.Kansanterveyden lisäksi Puskalla on hieno saavutus myös kulttuurin alalla.Pikkupoikana hän tuli kerran Vaasan kirkkoon isänsä kanssa. Takana sattui istumaan runoilija Mirjami Lähteenkorva, joka kirjoitti tapauksesta runon. Harva on selvinnyt rippikoulusta laulamatta:Tuli kirkkoon mies ja lapsi, ­he eteeni istuivat / Kai tie oli pienelle pitkä, oli kosteat kiharat / Ei monta hetkeä hiljaa tuo ollut pikku pää / Oli paljon kyselemistä ja paljon nähtävää