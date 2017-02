Turvallisuuspolitiikasta on tullut turvattomuuspolitiikkaa

Pääkirjoitus

olisi parempi paikka, jos turvallisuus­politiikka olisi hieman samanlaista kuin ornitologia.Turvallisuuspolitiikkaa voisi harrastaa, ja jotkut saattaisivat jopa tehdä siitä itselleen ammatin. Siitä olisi yleisesti ottaen hyötyä, mutta se ei häiritsisi niitä, jotka haluavat keskittyä muuhun.Mutta nyt turvallisuuspolitiikka vyöryy vastaan kaikkialla, eikä kukaan tunne oloaan sen ansiosta turvallisemmaksi.Tunnelma on kuin Alfred Hitchcockin kauhuelokuvassa Linnut.Venäjä muuttui Vladimir Putinin johdolla kummalliseksi, ja harjoiteltuaan Georgiassa se otti Ukrainassa asevoiman käyttöön itsetuntonsa kohottamisessa.Sitten turvapaikkakriisi ja brexit järkyttivät hemmotellun länsimaailman perusturvallisuuden tunnetta lisää. ­Lopuksi yhdysvaltalaiset valitsivat presidentikseen Donald Trumpin, joka käynnistelee globaaleja kriisejä tviiteillään aamuöisin.Voisi tietenkin sanoa, ettei turvallisuuspolitiikan toimittajan pitäisi istua Naton ministerikokouksessa valittamassa turvallisuuspoliittisesta keskustelusta, mutta ongelma ei ole lopulta keskustelun määrä vaan sen syy.Turvallisuuspolitiikassakin puhutaan siitä, mistä on puute. Turvallisuus­keskustelu on turvattomuuskeskustelua.Vaikka seuraa alaa ammatikseen – ja ehkä varsinkin siksi –, kaipaa mahdollisuutta kertoa edes ajoittain jostakin, joka lisää turvallisuutta.Lainaan jo aiemmin kerran käyttämääni viisautta elokuvasta Mies ja alaston ase 2 1/2. Sitä soveltaen turvallisuus on kuin otsonikerros, jota kaipaa vasta, jos sitä ei ole. (Elokuvassa verrattiin rakkautta otsonikerrokseen.)ja hätääntynyt keskustelu valtiotason turvallisuudesta kertoo turvallisuuspolitiikan tekijöiden epäonnistumisesta perustehtävässään.Politiikan sanastossa turvallisuuspolitiikka on melko tuore lisäys. Se on ulko- ja puolustuspolitiikan yhdistelmä, jonka pitäisi olla tehokkaampaa kuin kumpikaan niistä on erikseen.Kohtuullinen tavoite nykyisessä hätääntyneessä kansainvälisessä politiikassa on saada turvallisuuspolitiikka takaisin sille tarkoitettuun paikkaan: luomaan turvallisuutta.Nykymenolla voi olla ikäviä seurauksia. Jos vanha kapinoinnin kaava toteutuu, turvallisuuspolitiikalla ja uhkakuvilla pakkoruokitusta sukupolvesta tulee kyyninen ja hedonistinen.