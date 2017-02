Liian moni mies putoaa työelämästä

Pääkirjoitus

Suomessa on lähes 80 000 työikäistä ja työkykyistä miestä, jotka eivät ole töissä tai koulutuksessa eivätkä välttämättä edes hae töitä. Elin­keinoelämän valtuuskunta Eva julkisti torstaina teettämänsä selvityksen näistä ”kadonneista työmiehistä”.



Työvoimasta pudonneiden 25–54-vuotiaiden suhteellinen osuus on lähes kaksinkertaistunut 1980-luvun lopun jälkeen. Suurin osa on kadonnut työmarkkinoilta pysyvästi. Professori Heikki Hiilamon mukaan tähän ryhmään putoaa joka vuosi tuhat työikäistä miestä lisää. Naisten työmarkkinoilla ei näy vastaavaa kehitystä.



Taustalla on laajempi yhteiskunnan ja työelämän murros. Valmistavan teollisuuden miesvaltaiset työpaikat ovat vähentyneet tai siirtyneet kehittyviin maihin. Menneinä vuosikymmeninä erityisesti perinteisillä miesvaltaisilla aloilla oli tarjolla suorittavaa työtä myös vähemmällä osaamisella ja koulutuksella.



Olennainen syy työelämästä putoamiseen on nimenomaan koulutuksen ja osaamisen puute. Koulutukseen on syntynyt räikeä epätasa-arvo naisten eduksi. Naisia valmistuu korkeakouluista 50 prosenttia enemmän kuin miehiä.



O ngelma on tuttu kaikissa teollistuneissa länsimaissa. Yhdysvalloissa on jo aiemmin havaittu, että maassa on yli seitsemän miljoonaa parhaassa työiässä olevaa joutilasta miestä, jotka eivät edes hae töitä. Tämä tieto voi auttaa osaltaan ymmärtämään sitä, miksi Donald Trump sai presidentinvaalissa niin vahvan kannatuksen luvatessaan teollisten työpaikkojen palauttamista maahan.



Koulupudokkaista ja syrjäytyvistä nuorista on Suomessa kannettu huolta jo vuosia. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kyllä tunnistetaan oppimisvaikeudet ja sosiaalisten taitojen heikko kehitys, mutta nykyiset tukijärjestelmät eivät kykene auttamaan nuoria riittävän tehokkaasti.



Peruskoulun läpäisee edelleen nuoria, joilla on puutteelliset luku- ja kirjoitustaidot tai heikot matematiikan perustiedot. He eivät sitten pärjää jatkokoulutuksessa vaan putoavat sieltä pois.



Nuorelle ihmiselle muutamankin kuukauden toimettomuus on vakava riski. Jokaiselle on tärkeää saada tuntea olevansa tarpeellinen ja kyvykäs. Moni työelämän ulkopuolelle jäänyt on saanut paljon kielteistä palautetta ja menettänyt uskon omiin kykyihinsä.



T yöelämän muutosta ja teknologian kehitystä ei voi pysäyttää, mutta erilaisia keinoja työ­elämästä putoamisen ehkäisemiseksi on jo kehitteillä. Vanhojen toiminta- ja tukimallien uudistaminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Sote-uudistus on tästä hyvä esimerkki.



Lastensuojelun kyky auttaa lapsiperheitä vaatii uudenlaista ajattelua. Aiemmin lähinnä lasten säilytyspaikkoina pidetyt päiväkodit antavat nyt varhaiskasvatusta, jossa pitää turvata edellytykset lasten ja perheiden yksilölliseen tukemiseen. Kouluissa tarvitaan enemmän tukea oppimisvaikeuksiin. Toisen asteen koulutusmahdollisuuksia pitäisi lisätä. Oppisopimuskoulutusta kannattaisi parantaa. Koulutuksesta säästettäessä pitäisi olla erityisen herkkänä sille, mihin säästöt kohdistuvat.



Pitkäaikaistyöttömyys ei vähene toivotusti suhdanteiden parantuessa, koska liian monen työkyky on jo heikentynyt. Tarvitaan uudenlaisia keinoja näiden ihmisten auttamiseksi. Yksi mahdollisuus voi olla osallistava sosiaaliturva, joka aktivoisi pitkä­aikaistyöttömiä vapaaehtoistöihin tai opiskeluun ja voisi avata polkuja työelämään. Hallituksella on jo kevään puoliväliriihessä tilaisuus harkita sen kokeilemista.