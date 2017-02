Latoja piti rokulipäivän

Pääkirjoitus

Hesarin urheilutoimituksessa oli pieniä vaikeuksia. Iltavuorossa odotettiin saapuvaksi juttuja Liigan jääkiekko-otteluista, mutta niitä ei kuulunut. Kirjoittaja oli päättänyt ottaa rokulipäivän.Rokuli on tosin väärin sanottu: kirjoittaja on tietokoneohjelma nimeltään Latoja. Eikä se ollut ottanut rokulia – minä olin vahingossa pannut sen pois päältä. Kone toimi, mutta ihminen sähläsi.Urheilutoimittaja joutui perinteisiin kirjoitushommiin, ja jutut ilmestyivät.viikon ajan HS on kokeillut jääkiekko-otteluiden tulosraporttien kirjoittamista tietokoneohjelmalla. Latoja on kuin uutistoimisto, joka tuottaa tilastojen perusteella ottelusta raaka­tekstiä. Niissä kerrotaan, miten ottelu eteni, oliko merkittäviä tapahtumia, ketkä tekivät maaleja ja niin edelleen.HS:n iltavuorossa oleva urheilutoimittaja lukee jutut ja lisää niihin asioita, joista tilastot eivät kerro. Oliko inhottavaa tuomaripeliä? Oliko junioripelaaja harvinaisen lupaavassa iskussa?Toimittajan kannalta Latoja on työ­kalu, suihkumoottoreilla varustettu kirjoituskone. Latoja on ohjelmoitu tuottamaan tekstiä nopeasti ja niin virheettömästi kuin taustalla oleva data sallii. Lopputuloksena syntyvä teksti on kuin ahkeran mutta hieman yksitotisen kirjoittajan tuottamaa: sen pohjalle on helppo kirjoittaa vähän syvällisempi tarina.Ohjelmallisen tekstintuottamisen tarkoituksena ei ole korvata ihmistoimittajaa koneella. Pikemminkin kone tekee mekaaniset ja helposti toistettavat työt. Toimittajan tehtävänä on miettiä, mitä iloa ja hyötyä tästä asiasta on lukijalle.ohjelmallisesti tuotettujen uutisten julkaisemisen aloitti viime syksynä Österbottens Tidningiä julkaiseva HSS Media. HSS:n Rosalinda tuottaa uutisia jalkapallosta. Yleisradion Voitto tuottaa raportteja NHL-otteluista.Urheilujutut ovat HS:lle vasta alkua ja kokeilua. Ohjelmallinen tekstin tuotta­minen antaa mahdollisuuden tehdä lukijalle nopeammin, syvempää ja läheisemmin itseä koskettavaa sisältöä. Tulevien kuntavaalien tulos voidaan Latojan avulla kertoa kaikista Suomen kunnista ja nopeasti.Seuraavaksi Latoja keskittyy kaupunkiuutisiin. Jos metro ei kulje, uutinen pitää saada nopeasti julki. Latoja kirjoittaa pohjatekstin ja kaupunkitoimittaja julkaisee sen.