Saisinko vähän lisää veroja, kiitos

kertoi tällä viikolla vene- ja moottori­pyörä­verojen perumi­sesta.Veneilijät ja motoristit iloitsivat ymmärrettävästi päätöksestä. Eikä muiltakaan suomalaisilta soraääniä kuulunut, vaikka verojen peruminen kutistaa suomalaisten yhteistä kassaa kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa.Vene- ja moottoripyörävero olivat ongelmallisia, ja niiden peruminen taisi olla hallitukselta viisas päätös. Mutta päätös vahvisti hallituksen veropolitiikan yksipuolista suuntaa. Verojen alentaminen kyllä sujuu, korottaminen ei.Samaan aikaan suomalaisten yhteinen velkavuori kasvaa.lähti tasapainottamaan Suomen taloutta selkeällä linjalla. Julkisen talouden velkaongelmaa ei korjata veroastetta korottamalla vaan menoja leikkaamalla ja rakenteita uudistamalla. Näistä kahdesta leikkaaminen on sujunut paljon uudistamista paremmin.Hallitus on pitänyt verolupauksestaan kiinni ja enemmänkin. Nykypäätöksillä veroaste on putoamassa tänä ja ensi vuonna selvästi. Viimeksi vuodenvaihteessa suomalaiset palkansaajat saivat mehevät veronalennukset, joista sovittiin kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Ainakin itse katsoin uuden verokortin veroprosenttiani iloisen yllättyneenä.Veronalennusten ansiosta suomalaisten ostovoima on kasvussa.taloudessa on käynnistynyt nousu. Vaikka kasvu ei huimaa päätä, se on hyvää siihen nähden, missä jamassa Suomen talouden rakenteet ovat. Nyt olisi oikea hetki laittaa julkista taloutta kuntoon.Huhtikuun kehysriihi ja hallituskauden puolivälitarkastelu ovat käytännössä hallituksen viimeinen mahdollisuus tehdä isoja vaikeita päätöksiä.Hallituspuolueiden johtajista pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja ulkoministeri Timo Soini (ps) ovat jo linjanneet tiukasti, että kevään kehysriihessä ei tehdä lisäleikkauksia. Veronkorotuksia ei ole suljettu pois. Niihin hallitus pystyisi myös omien tiukkojen linjausten puitteissa. Kohtuullisista veronkorotuksista huolimatta Suomen kokonaisveroaste ei nousisi hallituksen kaudella.Tärkeää olisi tietysti se, mitä veroja hallitus korottaisi. Väärät korotukset söisivät kasvua. Eikä isoille veronkorotuksille ole tilaa. Suomen veroaste on edelleen kansainvälisesti korkea.Harkitusti veronkorotuksiin olisi varaa. Kaiken sekoilun jälkeen hallituksen olisi hyvä näyttää, että sillä riittää rohkeutta ja taitoa myös julkisesta taloudesta huolehtimiseen.